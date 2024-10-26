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نائب مفتي القرم: التقنية سهلت رحلة العمرة

10/26/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح نائب مفتي جمهورية القرم أسد الله بائروف لـ" الوطن " بأنه منذ وصوله لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة وكافة الخدمات تسير بشكل مثالي وفي زمن قياسي وسط منظومة أمنية وخدمات تقنية وكوادر بشرية مميزة رفعت من جودة السكينة والطمأنينة وساهمت في وصولنا إلى الحرم المكي في زمن قياسي عبر الطرق الحديثة والمتنوعة .
وقال: " آخر زيارة للسعودية كانت في عام 2020م وعندة زيارتي في هذا العام وجدت تغييرات كبيرة وإيجابية ومتطورة جداً وذلك من خلال استخدام القطار السريع من جدة إلى المدينة المنورة حيث يتم قطع مسافة 400 كيلومتر في ساعة وأربعين دقيقة ، وهذا يسهل سبل الزيارة لكافة ضيوف الرحمن الذين يحظون بجودة عالية من جميع الخدمات مع استفسارات مستمرة تصلنا لتقييم الخدمات المقدمة لدينا"، مؤكداً بأنه استطاع في هذه الزيارة الذهاب إلى الطائف والاستمتاع بالأجواء مع القدرة على زيارة جميع مدن المملكة المتنوعة بتضاريسها وأجوائها وفعالياتها التي جذبت العديد أثناء قدومهم لأداء مناسك العمرة .
وأضاف أن التطبيقات الذكية لوزارة الحج والعمرة سهلت لنا أداء العمرة وحجز موعد في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي في وقت قياسي مع التزام تام في عملية الدخول وهي دلالة تامة على حجم الجهود المبذولة وحرص الجهات المعنية على دقة المواعيد المقدمة وأن يتفرغ الجميع للعبادة في هذه البلاد التي تسخر كل ما لديها لخدمة ضيوف الرحمن ، منوهاً بأن جميع المسلمين في كافة أقطار العالم وفي جمهورية القرم يحملون في داخلهم محبة كبيرة لهذا البلد الذي يحمل لواء الإسلام عبر رسالتهم المعتدلة والوسطية وعبر الخدمات المقدمة لتسخير مناسك الحج والعمرة التي يقصدها الجميع وتهواها الأفئدة .

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