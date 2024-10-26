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شاهقة جازان المائية تتكرر للمرة الثانية هذا العام

10/26/2024 11:17:25 PM

(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تتواصل فيه الأمطار على منطقة جازان، مصحوبة بعواصف رعدية، تكررت ظاهرة الشواهق المائية للمرة الثانية في العام الحالي، بعدما تم تسجيل حالتين متشابهتين في العام الماضي.
وكشف المتحدث الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، أن هذه الظاهرة رصدت في عدد من مدن المملكة، خاصة على سواحل البحر الأحمر، مثل الوجه وأملج وينبع وجدة، إلى جانب منطقة جازان.
أمطار أكتوبر
شهدت منطقة جازان لليوم الثالث على التوالي أمطارا متوسطة إلى غزيرة، التي لطفت الأجواء، وأجبرت المواطنين والمقيمين على الخروج للتنزه، والاستمتاع بالأجواء الماطرة، بينما تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه بمدينة جيزان، ما نتج عنه استنفار تام من أمانة المنطقة، لمواجهة تداعيات الأمطار، ونزح المياه من الشوارع والأحياء السكنية.
في حين حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من الأودية وجريان السيول، والالتزام بإرشادات وقواعد السلامة، حفاظا على سلامتهم.
امتداد رطوبي
أوضح عضو طقس المملكة والراصد الجوي علي مشهور لـ((الوطن)) أن الحالة المطرية التي تتعرض لها جازان هذه الأيام خلال الثلث الأخير من أكتوبر، وبحسب الخرائط الجوية العالمية والمركز الوطني للأرصاد، هي عبارة عن امتداد للرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب، وتمركزها على أجواء جازان، مع وجود تصعيد حراري، وتيارات أخدودية صاعدة، التي ساعدت في اتساع رقعة الأمطار على محافظات جازان، وستستمر خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن فيما يخص ظهور الأعاصير القمعية ((الشاهقة المائية)) على سواحل جازان، فإن هذه الحالة تتكرر كل عام، وموسم ظهورها بشكل لافت يبدأ كل عام من بعد منتصف أكتوبر إلى ديسمبر، ومشيرا إلى أن ذروة ظهور هذه الشواهق المائية تكون خلال شهر نوفمبر.

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