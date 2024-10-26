ديابي يهدد عرش كاكو

(MENAFN
- Al Watan)
بات لاعب
الاتحاد الفرنسي موسى ديابي على أعتاب تحقيق رقم تاريخي جديد في دوري روشن للمحترفين، إذ تفصله 7 صناعات
لأهداف فريقه عن التربع على زعامة صناع اللعب في الدوري، وكسر الرقم السابق المسجل لمحترف التعاون البرازيلي كاكو بـ15 صناعة أهداف في موسم 2023.
ومنذ قدومه للاتحاد في الموسم الحالي ومشاركته الأولى، أصبح الفرنسي أول لاعب في تاريخ الدوري
يصنع هدفا في 6 مباريات
متتالية، كان منها أمام الوحدة 4 صناعات، وصناعة هدف وحيد أمام كل من الهلال والخليج والأخدود والقادسية والرياض.
وقد اقترب اللاعب نفسه من كسر رقم محترف التعاون البرازيلي السابق كاكو، الذي صنع 15 هدفا لفريقه في موسم 2023، حيث صنع ديابي 9 أهداف لزملائه في الفريق خلال 8 جولات، مع تبقي 26 جولة مقبلة، الأمر الذي يجعل باستطاعته التربع على عرش صناعة الأهداف في الدوري بكل أريحية بشرط المحافظة على مستوياته، والاستمرار في المشاركة مع الفريق.
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