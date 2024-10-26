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ديابي يهدد عرش كاكو

10/26/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) بات لاعب الاتحاد الفرنسي موسى ديابي على أعتاب تحقيق رقم تاريخي جديد في دوري روشن للمحترفين، إذ تفصله 7 صناعات لأهداف فريقه عن التربع على زعامة صناع اللعب في الدوري، وكسر الرقم السابق المسجل لمحترف التعاون البرازيلي كاكو بـ15 صناعة أهداف في موسم 2023.
ومنذ قدومه للاتحاد في الموسم الحالي ومشاركته الأولى، أصبح الفرنسي أول لاعب في تاريخ الدوري يصنع هدفا في 6 مباريات متتالية، كان منها أمام الوحدة 4 صناعات، وصناعة هدف وحيد أمام كل من الهلال والخليج والأخدود والقادسية والرياض.
وقد اقترب اللاعب نفسه من كسر رقم محترف التعاون البرازيلي السابق كاكو، الذي صنع 15 هدفا لفريقه في موسم 2023، حيث صنع ديابي 9 أهداف لزملائه في الفريق خلال 8 جولات، مع تبقي 26 جولة مقبلة، الأمر الذي يجعل باستطاعته التربع على عرش صناعة الأهداف في الدوري بكل أريحية بشرط المحافظة على مستوياته، والاستمرار في المشاركة مع الفريق.

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