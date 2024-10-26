الشباب يصعد قضية هدف حمدالله

(MENAFN
- Al Watan)
تحرك الشباب، بشكل رسمي للحفاظ على حقوق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله -حسب وصفه-، بعدما دون حكم مواجهة الليث أمام العروبة، الخميس الماضي، الهدف الثاني للشباب، الذي سجله المهاجم المغربي في تقريره عقب نهاية المواجهة كهدف عكسي.
وكان حمدالله بهدفه في شباك حلوة الجوف عادل الرقم القياسي المسجل باسم مهاجم الأهلي السابق، السوري، عمر السومة، بالتسجيل في شباك 24 فريقًا بالدوري السعودي.
وطالب الشباب رابطة دوري المحترفين باحتساب الهدف باسم الجلاد المغربي، حتى يتم حفظ حقوق اللاعب الذي دخل
في صراع خاص مع مهاجم الأهلي.
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