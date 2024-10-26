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جدول الترتيب يحدد مكافآت العميد

10/26/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اتخذت إدارة الاتحاد إجراءات تحفيزية للاعبين من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفق هذا الإجراء الجديد، سيتم صرف مكافآت الفريق بعد كل 5 جولات من المسابقة وفقا لترتيب الفريق في الدوري.
وبحسب مصادر، فإن إدارة الاتحاد وفقا اللائحة الجديدة ستصرف مكافآت للاعبين إذا ما احتل الفريق أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، لزيادة تحفيزهم من أجل المنافسة على اللقب.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن إدارة العميد سلمت بالفعل مكافآت الفوز للفريق بعد استمراره في المركز الثاني بجدول الدوري حتى الآن.

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