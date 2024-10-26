جدول الترتيب يحدد مكافآت العميد

(MENAFN
- Al Watan)
اتخذت إدارة الاتحاد إجراءات تحفيزية للاعبين من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفق هذا الإجراء الجديد، سيتم صرف مكافآت الفريق بعد كل 5 جولات من المسابقة وفقا لترتيب الفريق في الدوري.
وبحسب مصادر، فإن إدارة الاتحاد وفقا اللائحة الجديدة ستصرف مكافآت للاعبين إذا ما احتل الفريق أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، لزيادة تحفيزهم من أجل المنافسة على اللقب.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن إدارة العميد سلمت بالفعل مكافآت الفوز للفريق بعد استمراره في المركز الثاني بجدول الدوري
حتى الآن.
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