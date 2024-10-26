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أخطاء بيولي تتصدر أسباب عودة النصر للتفريط

10/26/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى النصر وجماهيره صدمة قوية بالتعادل الإيجابي 3/3، مع مضيفه الخلود في المواجهة، التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت هناك العديد من الأسباب التي أدت لفشل العالمي في تحقيق الانتصار، والتي جاء على رأسها أخطاء مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.
أخطاء بيولي

رغم الإشادة الكبيرة التي حظي بها بيولي خلال الفترة الأخيرة، بعد العمل الرائع الذي قام به مع النصر، إلا أنه ارتكب العديد من الأخطاء المتواصلة في ليلة التعادل مع الخلود.
فالخطأ الأول يتمثل في التشكيلة الأساسية التي بدأ بها المباراة، وذلك عن طريق إشراك أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر، وعبدالرحمن غريب في عمق الملعب الهجومي.
فأيمن يحيى لا يجيد الأدوار الدفاعية بكفاءة عالية غير أن الظهير ليس مركزه الأساسي، ليتسبب في استقبال الهدف الأول والثالث بسبب رعونته في التغطية والضغط على الخصم.
أما عبدالرحمن غريب، فهو لا يجيد اللعب في عمق الملعب، وإنما خطورته تكمن بالتواجد على طرفي الملعب، ولكن بيولي قرر حرمان النصر من أحد أهم أسلحته، بمنحه بعض الأدوار التي لا تتناسب مع إمكانياته قبل أن يتم استبداله بين الشوطين.
والخطأ الثالث، يتمثل في إخراج البرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل بين الشوطين، رغم أن اللاعب كان أخطر عناصر الفريق النصراوي، ليفتقد سلاحا مميزا بالجبهة اليمنى.
كوارث دفاعية

بخلاف أخطاء بيولي، فإن فارس نجد ظهر بسوء تنظيم واضح في جميع الخطوط، مما نتج عنه استقبال الثلاثية، إذ اندفع كثيرا للأمام رغبة منه في التسجيل مبكرا، وترك العديد من المساحات خلف الظهيرين وفي عمق الملعب، ليتمكن الخلود من تشكيل خطورة متواصلة عبر سلاح الهجمات المرتدة.
وكان العالمي، قد تحسن كثيرا في عملية التنظيم وتضييق المساحات والارتداد السريع بالمباريات الماضية، إلا أنه ارتكب مجموعة من الأخطاء الفردية والجماعية التي أدت للتعادل المخيب.
والنقطة الأبرز التي عانى منها فارس نجد هي سوء تغطية الأطراف، إضافة لضعف الظهيرين في تقديم المعاونة الهجومية، لينجح الخلود في فرض شخصيته أغلب فترات المباراة.
أزمة ثقة
عانى نجوم النصر من أزمة ثقة واضحة بداية من الشوط الثاني، وتحديدا بعد استقبال الهدف الثالث.
وفي الوقت الذي كان يحتاج فيه الفريق لقوة شخصية في اتخاذ القرارات والسيطرة على الكرة ونقلها بالصورة الصحيحة، فإنه افتقد لهذه المزايا بسبب عدم ثقة بعض اللاعبين في أنفسهم، باستثناء الثنائي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، غير ذلك، لجأ الفريق لإرسال الكرات العرضية التي وجدت مدافعي الخلود باستمرار، بدلا من تدوير اللعب ونقل الكرة في مساحات ضيفة، وذلك بسبب خوف اللاعبين من الاستلام تحت الضغط واتخاذ القرارات المناسبة.
-بيولي بدأ المواجهة بتشكيل غريب وعجيب
-الإيطالي اعتمد على وضع أيمن يحيى كظهير أيسر
-مدرب النصر أخفى إمكانيات غريب بوضعه في عمق الملعب
-الكوارث الدفاعية كشفت مرمى النصر أمام الخلود
-الاندفاع المبالغ فيه منح المنافس المساحات التي شكلت خطرا كبيرا
-عدم الثقة وضعت لاعبي النصر في مأزق التمرير الخاطئ
-النصر لم يظهر منظما كما حدث خلال المواجهات السبع الماضية منذ قدوم بيولي

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