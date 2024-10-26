الزعيم يتذوق السكري قبل الديربي
التاريخ
10/26/2024 11:17:25 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصل الهلال انتصاراته المتتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، وحقق انتصاره الثامن تواليا في الدوري
بتغلبه على ضيفه التعاون 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المملكة آرينا بختام الجولة الثامنة للدوري. سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((15)) وسيرجي سافيتيش ((62))، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ظل السكري على 11 نقطة في المركز التاسع.
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