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سلسلة كارفور في الأردن تغير اسمها

10/26/2024 7:22:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – بدأت سلسلة كارفور في الأردن إجراءات تغيير اسمها في الأردن، بإزالة اليافطات الرئيسية عن مواقع السلسلة المنتشرة في مناطق عدة داخل الأردن.

ومن المتوقع البدء بإجراءات تغيير الاسم في غضون أيام قليلة، بعد فك مجموعة الفطيم المملوكة من رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، ارتباط المجموعة بسلسلة كارفور الفرنسية في الأردن.

واستقر اسم السلسلة الجديد، وفق ما علم موقع خبرني على "هايبر ماكس"، كخطوة أولى في الأردن فقط، ثم تعميم الفكرة على باقي الدول التي تضم استثمارات مجموعة ماجد الفطيم.

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