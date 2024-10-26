سلسلة كارفور في الأردن تغير اسمها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – بدأت سلسلة كارفور في الأردن إجراءات تغيير اسمها في الأردن، بإزالة اليافطات الرئيسية عن مواقع السلسلة المنتشرة في مناطق عدة داخل الأردن.
ومن المتوقع البدء بإجراءات تغيير الاسم في غضون أيام قليلة، بعد فك مجموعة الفطيم المملوكة من رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، ارتباط المجموعة بسلسلة كارفور الفرنسية في الأردن.
واستقر اسم السلسلة الجديد، وفق ما علم موقع خبرني على "هايبر ماكس"، كخطوة أولى في الأردن فقط، ثم تعميم الفكرة على باقي الدول التي تضم استثمارات مجموعة ماجد الفطيم.
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