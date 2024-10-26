النائب نجيب الكواري: دور مهم للأسرة في تأصيل الهوية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد عضو مجلس النواب نجيب الكواري أهمية التوجيهات الملكية السامية في افتتاح دور الانعقاد البرلماني والتي تضمنت تنفيذ دراسة متكاملة لقياس الجاهزية في تأصيل الهوية البحرينية، والتي جاءت مخرجاتها بإعلان وزير الداخلية مؤتمرا وطنيا لتأصيل الهوية الوطنية بهدف ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد وبين اشتراطات حماية الأمن الوطني في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتأثيرات الكبيرة على وحدة الشعوب ومستويات الأمن.
وأشار إلى إن الهوية الوطنية لا تنطلق فقط من الدور الرسمي بل هو واجب تنطلق منه كل أسرة بحرينية بتوجيه أبنائها وتعزيز الهوية الوطنية وتأكيد الوحدة وتعزيز القيم المجتمعية بما يعود على تماسك المجتمع وثوابته القائمة على السلام والتعايش وقبول الآخر، وأمنه الوطني.
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