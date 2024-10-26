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النائب نجيب الكواري: دور مهم للأسرة في تأصيل الهوية الوطنية

10/26/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬أهمية‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬البرلماني‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬تنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬مخرجاتها‭ ‬بإعلان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مؤتمرا‭ ‬وطنيا‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتجديد‭ ‬وبين‭ ‬اشتراطات‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬والتأثيرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الشعوب‭ ‬ومستويات‭ ‬الأمن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬تنطلق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرسمي‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬تنطلق‭ ‬منه‭ ‬كل‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬بتوجيه‭ ‬أبنائها‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتأكيد‭ ‬الوحدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬المجتمعية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬وثوابته‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬وأمنه‭ ‬الوطني‭.‬

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