((الإعلام والثقافة الأمنية)) تختتم دورة تطوير المهارات والظهور الإعلامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دورة تدريبية بعنوان «تطوير المهارات والظهور الإعلامي»، شارك فيها منتسبو عدد من إدارات وزارة الداخلية من ضباط ومدنيين وقدمها نخبة من الخبراء في مجال الإعلام والدبلوماسية.
وأكد اللواء محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية أن هذه الدورة تأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز دور التدريب وتطوير الخبرات الإعلامية في مجال الإعلام والثقافة الأمنية وتقديم رسالة إعلامية ذات جودة ومصداقية عالية تواكب المعايير الإعلامية ومنهجية التطوير والتحديث في وزارة الداخلية التي تجسد الفكر الأمني المتقدم المعمول به تنفيذا لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وأوضح أن مواكبة التطور الدائم في مجال الإعلام بكافة وسائله وأدواته، وتطوير المهارات
والمعرفة المتجددة، جديرة بإنتاج رسالة فاعلة في مجال الإعلام الأمني بما يحقق الأهداف المرجوة بالكفاءة والسرعة المطلوبة، مضيفاً أن البرنامج التدريبي قائم على التدريب العملي وكيفية إنجاز العمل بفاعلية وتزويد المشاركين بالمهارات الضرورية وتطوير الخدمات المقدمة في مجال الإعلام والثقافة الأمنية.
وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في كتابة الأخبار بأنواعها المختلفة وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في الكتابة الصحفية، بالإضافة إلى تمكينهم من بناء شخصية إعلامية مؤثرة قادرة على إيصال الرسائل بفعالية.
وتضمنت الدورة أعمالاً تدريبية في مجالات عدة منها كيفية استخدام لغة الجسد بشكل صحيح أمام الكاميرا والتعريف بالأسس والتقنيات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام.
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