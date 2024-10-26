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((الإعلام والثقافة الأمنية)) تختتم دورة تطوير المهارات والظهور الإعلامي

10/26/2024 7:17:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والظهور‭ ‬الإعلامي‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬منتسبو‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬ومدنيين‭ ‬وقدمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والدبلوماسية‭.‬

وأكد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬التدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الخبرات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬وتقديم‭ ‬رسالة‭ ‬إعلامية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬ومصداقية‭ ‬عالية‭ ‬تواكب‭ ‬المعايير‭ ‬الإعلامية‭ ‬ومنهجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬الفكر‭ ‬الأمني‭ ‬المتقدم‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬بكافة‭ ‬وسائله‭ ‬وأدواته،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات
والمعرفة‭ ‬المتجددة،‭ ‬جديرة‭ ‬بإنتاج‭ ‬رسالة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والسرعة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬وكيفية‭ ‬إنجاز‭ ‬العمل‭ ‬بفاعلية‭ ‬وتزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمهارات‭ ‬الضرورية‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭.‬

وتهدف‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الأخبار‭ ‬بأنواعها‭ ‬المختلفة‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬الصحفية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬شخصية‭ ‬إعلامية‭ ‬مؤثرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬الرسائل‭ ‬بفعالية‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدورة‭ ‬أعمالاً‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬لغة‭ ‬الجسد‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرا‭ ‬والتعريف‭ ‬بالأسس‭ ‬والتقنيات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

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