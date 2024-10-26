إدانة عربية للهجوم الإسرائيلي على إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – الوكالات: استنكرت دول خليجية الضربات التي شنّتها إسرائيل على أهداف في إيران فجر أمس، محذرة من توسع رقعة الصراع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أنها شنت ضربات «دقيقة وموجهة» على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، ردا على هجوم صاروخي إيراني كبير على إسرائيل في الأول من أكتوبر. وأطلقت آنذاك طهران حوالي 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.
وأدانت السعودية والإمارات «الاستهداف العسكري» لإيران.
وقالت الخارجية السعودية في بيان عبر منصة اكس: «تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية».
وحضت الوزارة «كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة».
كذلك دعت «المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة إلى الاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة».
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان «بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له» إيران، معربة عن «قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت «أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الصراع»، مشددة على «ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية».
واستنكرت قطر «استهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، معتبرة أنه «انتهاك صارخ لسيادة إيران وخرق واضح لمبادئ القانون الدولي».
وأعربت الخارجية القطرية في بيان عن «قلق دولة قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تتربت على هذا التصعيد»، داعية «جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس وحل الخلفات بالحوار والطرق السلمية».
من جانبها، استنكرت سلطنة عُمان «القصف الجوي الذي شنّته إسرائيل»، معتبرة أنه «تصعيد يُغذي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية إلى التهدئة».
ودعت المجتمع الدولي إلى «وضع حد لهذه الانتهاكات السافرة على أراضي دول الجوار الإقليمي».
كذلك أدانت الخارجية الكويتية في بيان العدوان الإسرائيلي على إيران معتبرة أنه «يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول، وتعريض أمن المنطقة للخطر، وتجاوز مبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية».
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: «ندين القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، معتبرة الهجوم «خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة».
وأوردت وزارة الخارجية في بيان إن سوريا «تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتؤيد حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها وحياة مواطنيها».
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: «سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذلك العدوان الجديد على إيران».
MENAFN26102024000055011008ID1108821013