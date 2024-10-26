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إدانة عربية للهجوم الإسرائيلي على إيران

10/26/2024 7:16:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬استنكرت‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‭. ‬

وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬شنت‭ ‬ضربات‭ ‬‮«‬دقيقة‭ ‬وموجهة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تصنيع‭ ‬صواريخ‭ ‬وقدرات‭ ‬جوية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬إيراني‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأطلقت‭ ‬آنذاك‭ ‬طهران‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأدانت‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬‮«‬الاستهداف‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬لإيران‭. ‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭: ‬‮«‬تعرب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬إدانتها‭ ‬واستنكارها‭ ‬للاستهداف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكاً‭ ‬لسيادتها‭ ‬ومخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وحضت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬التحلي‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬استمرار‭ ‬الصراعات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

كذلك‭ ‬دعت‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والأطراف‭ ‬المؤثرة‭ ‬والفاعلة‭ ‬إلى‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بأدوارهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬تجاه‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

بدورها،‭ ‬أدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بشدة‭ ‬الاستهداف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‮»‬‭ ‬إيران،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬وتداعياته‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والحكمة‭ ‬لتجنب‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬عبر‭ ‬الوسائل‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬

واستنكرت‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لسيادة‭ ‬إيران‭ ‬وخرق‭ ‬واضح‭ ‬لمبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأعربت‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬البالغ‭ ‬إزاء‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتربت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بضبط‭ ‬النفس‭ ‬وحل‭ ‬الخلفات‭ ‬بالحوار‭ ‬والطرق‭ ‬السلمية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬استنكرت‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬يُغذي‭ ‬دوامة‭ ‬العنف‭ ‬ويقوّض‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬السافرة‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬الإقليمي‮»‬‭. ‬

كذلك‭ ‬أدانت‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعكس‭ ‬سياسة‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتهاك‭ ‬سيادة‭ ‬الدول،‭ ‬وتعريض‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬للخطر،‭ ‬وتجاوز‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والأعراف‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬خرقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وانتهاكاً‭ ‬لسيادتها،‭ ‬وتصعيداً‭ ‬خطيراً‭ ‬يدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأوردت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السافر‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وتؤيد‭ ‬حق‭ ‬إيران‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وحماية‭ ‬أراضيها‭ ‬وحياة‭ ‬مواطنيها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬باسم‭ ‬العوادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬سبق‭ ‬للعراق‭ ‬أن‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬النتائج‭ ‬الخطيرة‭ ‬جراء‭ ‬صمت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬السلوك‭ ‬الصهيوني‭ ‬الوحشي‭ ‬تجاه‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬واعتداءاته‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬وكذلك‭ ‬العدوان‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬

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