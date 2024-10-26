غليان الشارع الأردني المتضامن مع قطاع غزة يفرز هجمات على إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمّان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعكس‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذّه‭ ‬أردنيان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬سائق‭ ‬شاحنة‭ ‬أردني‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬الغليان‭ ‬والغضب‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الأردني‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تسلّل‭ ‬الشابان‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬وعامر‭ ‬قواس‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬جنوب‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬وأطلقا‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬فأصابا‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقتلا‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭. ‬

وأعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬غزة،‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬ينتميان‭ ‬اليها‭ ‬مع‭ ‬تأكيدها‭ ‬انهما‭ ‬تصرفا‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭. ‬ويقول‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬القدس‭ ‬للدراسات‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬عريب‭ ‬الرنتاوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الشارع‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غليان،‭ ‬وهذه‭ ‬حقيقة‭ ‬لا‭ ‬ينكرها‭ ‬أحد،‭ ‬وبعض‭ ‬الشباب‭ ‬وبالذات‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وحتى‭ ‬القومية‭ ‬واليسارية‭ ‬أصبحوا‭ ‬مقتنعين‭ ‬بأن‭ ‬التظاهرات‭ ‬والاعتصامات‭ ‬لا‭ ‬تكفي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬‮«‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخطاب‭ ‬ممتاز،‭ ‬لكن‭ ‬الإجراءات‭ ‬العملية‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب،‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬إلغاء‭ ‬لأي‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أو‭ ‬قطع‭ ‬علاقات‭ ‬أو‭ ‬وقف‭ ‬للتجارة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬أي‭ ‬إدانة‭ ‬رسمية‭ ‬صريحة‭ ‬ومباشرة‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الهجومين‭. ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جعفر‭ ‬حسان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نكون‭ ‬ساحة‭ ‬للفتنة‭ ‬أو‭ ‬نقبل‭ ‬المغامرة‭ ‬بمستقبل‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬كانت‭ ‬أن‭ ‬تستنسخ‭ ‬نماذج‭ ‬الفوضى‭ ‬والدمار‭ ‬التي‭ ‬حولنا‭ ‬إلى‭ ‬وطننا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬الجماعة‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬كرد‭ ‬فعل‭ ‬فردي‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬أردني‭ ‬لم‭ ‬يتحملوا‭ ‬مشاهد‭ ‬الوحشية‭ ‬الصهيونية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ستبقى‭ ‬في‭ ‬‮«‬خندق‭ ‬الوطن‮»‬‭. ‬ووقّع‭ ‬الأردن‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬لكن‭ ‬العلاقات‭ ‬بقيت‭ ‬باردة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرسمي‭ ‬ومرفوضة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشعبي‭. ‬ويشكّل‭ ‬الأردنيون‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فلسطينية‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المملكة‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مليونا‭. ‬

ويقول‭ ‬المحلّل‭ ‬السياسي‭ ‬لبيب‭ ‬قمحاوي‭ ‬‮«‬الهجومان‭ ‬يؤشران‭ ‬الى‭ ‬تفاقم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬العادي‭ ‬نتيجة‭ ‬إجرام‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتزايد‭ ‬والدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬العسكري‭ ‬والسياسي‭ ‬المتزايد‭ ‬لها‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬أن‭ ‬الغضب‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬‮«‬المستويين‭ ‬الشعبي‭ ‬والرسمي،‭ ‬فالحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬ضيق‭ ‬من‭ ‬السلوك‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العدواني‮»‬‭. ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السلوك‭ ‬الرسمي‭ ‬واضح‭ ‬ويحمل‭ ‬رسالة‭ ‬لأمريكا‭ ‬وإسرائيل‭ (...)‬،‭ ‬بأن‭ ‬عمان‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬أمام‭ ‬غضب‭ ‬شعبي‭ ‬متصاعد‮»‬‭. ‬

ويقول‭ ‬الرنتاوي‭ ‬بدوره‭: ‬‮«‬الدولة‭ ‬تراعي‭ ‬نبض‭ ‬الناس‭ ‬ومشاعرهم،‭ ‬فالناس‭ ‬ينظرون‭ ‬الى‭ ‬منفذي‭ ‬العمليات‭ ‬كأبطال‭ ‬وأيقونات‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الأسبق‭ ‬سميح‭ ‬المعايطة‭: ‬‮«‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غليان‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬الشارع‭ ‬الأردني،‭ ‬لكن‭ ‬طبيعة‭ ‬تركيبة‭ ‬الشارع‭ ‬الأردني‭ ‬وحتى‭ ‬الدولة‭ ‬الأردنية‭ ‬أكثر‭ ‬تفاعلا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬وفور‭ ‬تنفيذ‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬وقواس‭ ‬عمليتهما،‭ ‬تناقل‭ ‬أردنيون‭ ‬بفخر‭ ‬مقطعي‭ ‬فيديو‭ ‬لهما‭ ‬نشرا‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬هجومهما،‭ ‬يتبنيان‭ ‬العملية‭ ‬ويسمي‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬نفسه‭ ‬بـ«الشهيد‭ ‬الحي‮»‬‭. ‬