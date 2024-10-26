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فــوز صــعــب لـ((سـيـتي)) يمنــحه الصــدارة مـؤقـــتـا

10/26/2024 7:16:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬المواسم‭ ‬الاربعة‭ ‬الماضية‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬المتواضع‭ ‬ومتذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انجلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وارتقى‭ ‬سيتي‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬امتحانا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬الرابع‭ ‬الاحد‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬مانشستر‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ففاز‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬اثنتين‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يُهزم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬مباراة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬بخسارته‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭ ‬ليبقى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭. ‬

خاض‭ ‬سيتي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬جناحيه‭ ‬جاك‭ ‬غريليش‭ ‬والبلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة‭.‬

واحتاج‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بواسطة‭ ‬هدافه‭ ‬النروجي‭ ‬العملاق‭ ‬ارلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬إثر‭ ‬تلقيه‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬ماتيوس‭ ‬نونيش‭.‬

ورفع‭ ‬هالاند‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬للنروجي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وحاول‭ ‬سيتي‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬لكنّ‭ ‬مهاجميه‭ ‬أهدروا‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬أبرزها‭ ‬لهالاند‭ ‬بالذات‭ ‬أواخر‭ ‬المباراة‭.‬

وسقط‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬روس‭ ‬باركلي‭ (‬76‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الضيوف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬بواسطة‭ ‬البرازيلي‭ ‬ايفانيلسون‭ (‬6+90‭).‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فيلا‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬برايتون‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬الأخير‭ ‬بنقطة‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬2‭-‬2‭.‬

تقدم‭ ‬برايتون‭ ‬بواسطة‭ ‬مهاجمه‭ ‬المخضرم‭ ‬داني‭ ‬ويلبيك‭ (‬45‭) ‬والايرلندي‭ ‬ايفان‭ ‬فيرغوسون‭ (‬85‭) ‬ورد‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجزائري‭ ‬راين‭ ‬آيت‭ ‬نوري‭ (‬88‭) ‬والبرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كونها‭ (‬3+90‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬مجنونة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن،‭ ‬تقدم‭ ‬برنتفورد‭ ‬على‭ ‬ايبسويتش‭ ‬الصاعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بهدفين‭ ‬وعادل‭ ‬ايبسويتش‭ ‬2‭-‬2‭ ‬ثم‭ ‬3‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬برنتفورد‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬أيضا‭.‬

سجل‭ ‬لبرنتفورد‭ ‬الكونغولي‭ ‬يوان‭ ‬ويسا‭ (‬44‭) ‬وهاري‭ ‬كلارك‭ (‬45+1‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬والكاميروني‭ ‬باتريك‭ ‬مبويمو‭ (‬51‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و90‭+‬6‭)‬،‭ ‬ولايبسويتش‭ ‬الايرلندي‭ ‬سامي‭ ‬سموديتس‭ (‬28‭) ‬وجورج‭ ‬هيرست‭ (‬31‭) ‬وليام‭ ‬ديلاب‭ (‬86‭).‬

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