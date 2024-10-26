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بوزيد: الأرقام التي حققها السباحون جيدة

10/26/2024 7:16:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبدى‭ ‬ظافر‭ ‬بوزيد‭ ‬مدرب‭ ‬سباحة‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬ارتياحه‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السباحون‭ ‬البحرينيون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭. ‬وقال‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬السباحون‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬فراشة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬سباحي‭ ‬المنتخب‭ ‬استطاعوا‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد،‭ ‬وأن‭ ‬المشاركة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى،‭ ‬ومنها‭ ‬إعطاء‭ ‬السباحين‭ ‬دافعاً‭ ‬وحافزاً‭ ‬للبطولات‭ ‬القادمة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تقارب‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬للسباحة‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للسباحة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬سباحًا‭ ‬وسباحة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬ذكرا‭ ‬و6‭ ‬سيدات‭.‬

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