بوزيد: الأرقام التي حققها السباحون جيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبدى ظافر بوزيد مدرب سباحة في المنتخب البحريني ارتياحه من النتائج الذي حققه السباحون البحرينيون المشاركون في دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024. وقال نأمل في أن يحقق السباحون نتائج جيدة في سباق 200 متر فراشة.
وأوضح أن سباحي المنتخب استطاعوا تحقيق نتائج جيدة رغم قصر فترة الإعداد، وأن المشاركة ساهمت في تحقيق أهداف أخرى، ومنها إعطاء السباحين دافعاً وحافزاً للبطولات القادمة. وأشار إلى تقارب مستوى المنتخب البحريني للسباحة مع المنتخبات الخليجية.
يذكر أن قائمة منتخب البحرين للسباحة مكونة من 20 سباحًا وسباحة، من بينهم 14 ذكرا و6 سيدات.
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