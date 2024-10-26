شكروا البحرين على حسن التنظيم:المشاركون في منافسات السباحة: الدورة فرصة لاكتساب الخبرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬محمد‭ ‬المغني

تصوير‭: ‬حسين‭ ‬عبدالله





تعد‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الرياضات‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬401‭ ‬رياضي‭ ‬منهم‭ ‬184‭ ‬فتى‭ ‬و138‭ ‬فتاة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬لاعبًا‭ (‬9‭ ‬فتيات‭ ‬و24‭ ‬فتى‭) ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.‬

عدسة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬رصدت‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مسبح‭ ‬اتحاد‭ ‬السباحة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬غدا‭ ‬أشبه‭ ‬بخلية‭ ‬نحل‭ ‬برز‭ ‬فيها‭ ‬دور‭ ‬المنظمون‭ ‬البحرينيون‭.‬

واستطلعت‭ ‬آراء‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬





ناصر‭: ‬فرصة‭ ‬للاحتكاك‭ ‬بالسباحين‭ ‬الدوليين

قال‭ ‬فيصل‭ ‬ناصر‭ ‬أحد‭ ‬منظمي‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬إننا‭ ‬سعيدون‭ ‬باستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬دوليين‭ ‬وتشكل‭ ‬إضافة‭ ‬جيدة‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬التحضيرات‭ ‬الجيدة‭ ‬ظهر‭ ‬نجاح‭ ‬التنظيم‭ ‬منذ‭ ‬الفعالية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬حرصنا‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬منظمين‭ ‬وحكام‭ ‬مؤهلين‭ ‬ومساندة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخبرة‭ ‬التنظيمية‭ ‬لدى‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬اليد‭ ‬والطائرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬أي‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يجعلنا‭ ‬نطمح‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وسام‭ ‬الطيب‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الإداريين‭ ‬المنظمين‭ ‬للدورة‭ ‬إننا‭ ‬استعددنا‭ ‬للبطولة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لاستقبال‭ ‬400‭ ‬سباحا‭ ‬والسباحين‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتمت‭ ‬توسعة‭ ‬المنشأة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تحضرنا‭ ‬تنظيمياً‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الصعد‭ ‬ومنها‭ ‬التحضير‭ ‬وإعداد‭ ‬المرافق‭ ‬لتتلاءم‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السباحين‭ ‬البارالمبيين‮»‬‭.‬