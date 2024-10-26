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نتائج متباينة للفرق البحرينية في منافسات كرة السلة 3×3

10/26/2024 7:16:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬السبت‮»‬‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭) ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬المفتوحة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬وحققت‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬نتائج‭ ‬متباينة‭.‬

وقد‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬5‭) ‬فوزًا‭ ‬مستحقًا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الهندي‭ ‬بنتيجة‭ ‬14‭-‬4،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سلوفينيا‭ (‬1‭) ‬بنتيجة‭ ‬10‭-‬13‭. ‬

وأظهر‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬أداءً‭ ‬قويًا‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭-‬4،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬تعثر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تايلاند‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬14،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬6‭) ‬انتصارًا‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬11‭-‬9‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات،‭ ‬تغلب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬بنتيجة‭ ‬13‭-‬7،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الصين‭ ‬بنتيجة‭ ‬0-21‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬خسر‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬3‭) ‬أمام‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭-‬18،‭ ‬وكذلك‭ ‬خسر‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬أمام‭ ‬الصين‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭-‬21‭.‬

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