نتائج متباينة للفرق البحرينية في منافسات كرة السلة 3×3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت أمس «السبت» منافسات كرة السلة (3×3) ضمن دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024»، التي تقام في الملاعب المفتوحة بمدينة عيسى الرياضية، وحققت الفرق البحرينية نتائج متباينة.
وقد حقق فريق البحرين (5) فوزًا مستحقًا على نظيره الهندي بنتيجة 14-4، لكنه خسر في مواجهة سلوفينيا (1) بنتيجة 10-13.
وأظهر فريق البحرين (2) أداءً قويًا بتغلبه على تشيلي بنتيجة 9-4، غير أنه تعثر في مواجهة تايلاند بنتيجة 6-14، فيما حقق فريق البحرين (6) انتصارًا على كرواتيا بنتيجة 11-9.
وفي منافسات السيدات، تغلب المنتخب البحريني على السعودية بنتيجة 13-7، لكنه خسر أمام الصين بنتيجة 0-21.
من ناحية أخرى، خسر فريق البحرين (3) أمام الصين تايبيه بنتيجة 9-18، وكذلك خسر فريق البحرين (1) أمام الصين بنتيجة 7-21.
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