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لايبزيغ ينفرد بالصدارة مؤقتا وليفركوزن يخسر النقاط

10/26/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انفرد‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بصدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مؤقتا‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فرايبورغ‭ ‬3‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نقاطا‭ ‬ثمينة‭ ‬بتعادله‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬2‭-‬2‭. ‬وواصل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬عروضه‭ ‬السيئة‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬1‭-‬2‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭ ‬حافظ‭ ‬لايبزيغ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عوّض‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬سجله‭ ‬للضيوف‭ ‬الياباني‭ ‬ريتسو‭ ‬دوان‭ (‬17‭)‬،‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬المجري‭ ‬ويلي‭ ‬أوربان‭ (‬47‭) ‬والهولندي‭ ‬لوتشاريل‭ ‬خيرترويدا‭ (‬59‭) ‬والبلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬أوبندا‭ (‬79‭).‬

وعزّز‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬ليفربول‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الذي‭ ‬يقابل‭ ‬مضيفه‭ ‬بوخوم‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬فرايبورغ‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

وسقط‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وذلك‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬2-2‭. ‬

وكان‭ ‬ليفركوزن‭ ‬قد‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬بريست‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

تعادل‭ ‬بطعم‭ ‬الخسارة‭ ‬لليفركوزن‭ ‬

لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬التعادل‭ ‬سيكون‭ ‬مكلفا‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬لايبزيغ‭ ‬المتصدر‭.‬

ومنح‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬التقدم‭ ‬لليفركوزن‭ (‬30‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينجح‭ ‬مارفن‭ ‬دوكش‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الضيوف‭ ‬التعادل‭ (‬74‭). ‬وأعاد‭ ‬فيليكس‭ ‬آغو‭ ‬التقدم‭ ‬لبطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬77‭)‬،‭ ‬ليعود‭ ‬ويقتنص‭ ‬النمساوي‭ ‬رومانو‭ ‬شميت‭ ‬التعادل‭ ‬لبريمن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة‭. ‬وهذا‭ ‬التعادل‭ ‬الثالث‭ ‬لفيركسليف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬يتيمة‭. ‬

وفي‭ ‬بافاريا‭ ‬تابع‭ ‬دورتموند‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬مشواره‭ ‬المتعثر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬الكبير‭ ‬امام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭ ‬2‭-‬5‭ ‬خلال‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬2‭-‬0‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدورتموند‭ ‬مقابل‭ ‬اربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬عزّز‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وسجّل‭ ‬هدفي‭ ‬اوغسبورغ‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألكسيس‭ ‬كلود‭ (‬25‭ ‬و50‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬دورتموند‭ ‬قد‭ ‬انتزع‭ ‬التقدم‭ ‬مبكرا‭ ‬عبر‭ ‬الهولندي‭ ‬دونييل‭ ‬مالن‭ (‬4‭).‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬لحظاته‭ ‬الاخيرة‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬دورتموند‭ ‬ألموغيرا‭ ‬كابار‭ (‬90+9‭).‬

من‭ ‬السهل‭ ‬التسجيل‭ ‬ضدنا‭ ‬

وقال‭ ‬شاهين‭ ‬لشبكة‭ ‬سكاي‭: ‬‮«‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬استقبلناها‭ ‬كانت‭ ‬جنونية،‭ ‬والآن‭ ‬نغادر‭ ‬المباراة‭ ‬خاليي‭ ‬الوفاض‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬السهل‭ ‬للغاية‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬ضدنا‭. ‬عندما‭ ‬تستقبل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬توليه‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬شاهين‭ ‬التوازن‭ ‬المطلوب‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬اخفاقاته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬خارج‭ ‬ارضه‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬منصبه‭ ‬على‭ ‬كف‭ ‬عفريت‭.‬

لكنّ‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لدورتموند‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬ثقة‭ ‬كاملة،‭ ‬بلا‭ ‬شك‮»‬‭ ‬في‭ ‬شاهين،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬بعد،‭ ‬لكننا‭ ‬قلنا‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬إننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وانتزع‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬ليواصل‭ ‬انتفاضته‭ ‬بعدما‭ ‬تخطى‭ ‬ضيفه‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وبعد‭ ‬بدايته‭ ‬المتعثرة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬تقدم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬اما‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬فيحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬بنقطتين‭ ‬فقط‭.‬

وسجّل‭ ‬دينيز‭ ‬أونداف‭ (‬19‭) ‬والمالي‭ ‬البلال‭ ‬توريه‭ (‬61‭) ‬هدفي‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬البوسني‭ ‬أرمين‭ ‬غيغوفيتش‭ (‬84‭) ‬هدف‭ ‬الضيوف‭. ‬

وأكمل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬لاعبه‭ ‬جيف‭ ‬شابو‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحذو‭ ‬حذوه‭ ‬لاعب‭ ‬هولشتاين‭ ‬جان‭-‬فييتي‭ ‬آرب‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭. ‬

كما‭ ‬انتهت‭ ‬مباراة‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬ومضيفه‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

ورفع‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬اما‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬فيحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭. ‬

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