مدرب المنتخب المصري: المــنــافــســـــات قـــــويــــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال مدرب المنتخب المصري سالم إن المنافسات في دورة الألعاب المدرسية الدولية قوية، وأن مصر شاركت بـ 10 لاعبين 5 من الأولاد و5 من البنات.
وأوضح قائلاً: «شاركنا بهذا العدد لأن بعض السباحين لدينا دخلوا في الإعداد لمشاركات أخرى، والسباحون المشاركون في الدورة حصلوا على فرصة للمشاركة في هذه المنافسات، واستطاع بعضهم الوصول إلى النهائيات في بعض المسابقات». وقدم شكره لإدارة البطولة ولمملكة البحرين على حسن تنظيم الدورة.
والتقت عدسة «أخبار الخليج الرياضي» مع مرام موافي والدة سباح المنتخب المصري محمد أبو شعيرة. وقالت إنها حضرت لتشجيع ابنها المشارك في 9 سباقات التي تتمنى له تحقيق أفضل النتائج.
وأبدت استحسانها للتنظيم في الدورة وحُسن الاستقبال الذي أظهره شعب البحرين.
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