مدرب المنتخب المصري: المــنــافــســـــات قـــــويــــة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬سالم‭ ‬إن‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬قوية،‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬شاركت‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬الأولاد‭ ‬و5‭ ‬من‭ ‬البنات‭.‬

وأوضح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬شاركنا‭ ‬بهذا‭ ‬العدد‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬السباحين‭ ‬لدينا‭ ‬دخلوا‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬لمشاركات‭ ‬أخرى،‭ ‬والسباحون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات،‭ ‬واستطاع‭ ‬بعضهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المسابقات‮»‬‭. ‬وقدم‭ ‬شكره‭ ‬لإدارة‭ ‬البطولة‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورة‭.‬

والتقت‭ ‬عدسة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مرام‭ ‬موافي‭ ‬والدة‭ ‬سباح‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬شعيرة‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬حضرت‭ ‬لتشجيع‭ ‬ابنها‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سباقات‭ ‬التي‭ ‬تتمنى‭ ‬له‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭.‬

وأبدت‭ ‬استحسانها‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وحُسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭.‬