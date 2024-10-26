تنافس كبير في منافسات كرة الطاولة المدرسية:دورة الألعاب الدولية تفرز الأسماء اللامعة نحو مستقبل واعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬

تصوير‭- ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬





شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ ‬وحتى‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير،‭ ‬وأجواء‭ ‬حماسية،‭ ‬ونزالات‭ ‬قوية،‭ ‬وأداء‭ ‬لافت‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬ B ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭. ‬

بطولة‭ ‬حماسية‭ ‬واحترافية‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬

أشاد‭ ‬بندر‭ ‬العنبر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرسي‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬بأجواء‭ ‬البطولة‭ ‬الحماسية‭ ‬واحترافية‭ ‬التنظيم،‭ ‬حيث‭ ‬خرجت‭ ‬البطولة‭ ‬بأرقى‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭.‬

وأضاف‭: ‬نشكر‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬توفر‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬للاعبين‭ ‬وتتيح‭ ‬فرصة‭ ‬اختبار‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬تضاهي‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭. ‬

نسعى‭ ‬للظهور‭ ‬المشرف‭ ‬

أكد‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرسي‭ ‬أنه‭ ‬فريقه‭ ‬يطمح‭ ‬للظهور‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬قائلاً‭: ‬فزنا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬وخسرنا‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬ونسعى‭ ‬للتعويض‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬للتأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭. ‬

الاحتكاك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬يطور‭ ‬من‭ ‬قدراتنا‭ ‬

أوضح‭ ‬مجيد‭ ‬العالي‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرسي‭ ‬أن‭ ‬الاحتكاك‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬يطور‭ ‬من‭ ‬قدراتنا‭ ‬وتأهلنا‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭.‬

وتابع‭ ‬العالي‭ ‬قائلاً‭: ‬نطمح‭ ‬للتأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬الميداليات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬تنتظرنا‭ ‬منافسات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬ونتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.

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جهود‭ ‬جبارة‭ ‬

شهدت‭ ‬الدورة‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لدعم‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬ركناً‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مساهمتهم‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬البطولة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬رياضية‭ ‬كبيرة‭ ‬وجماهير‭ ‬كثيرة‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الجودة‭.‬