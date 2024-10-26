تنافس كبير في منافسات كرة الطاولة المدرسية:دورة الألعاب الدولية تفرز الأسماء اللامعة نحو مستقبل واعد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
تصوير- رضا جميل
شهدت منافسات اليوم الثاني في لعبة كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب المدرسية الدولية والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة 23 وحتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، مجموعة كبيرة من اللقاءات وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية، ونزالات قوية، وأداء لافت لمجموعة من المواهب الشابة من مختلف الدول، والتي تقام منافساتها حالياً على صالة B في مدينة عيسى الرياضية.
بطولة حماسية واحترافية في التنظيم
أشاد بندر العنبر مدرب المنتخب المدرسي السعودي لكرة الطاولة، بأجواء البطولة الحماسية واحترافية التنظيم، حيث خرجت البطولة بأرقى المواصفات العالمية.
وأضاف: نشكر البحرين على حسن الاستضافة وهذا ليس بغريب على المملكة، مؤكداً أن هذه البطولة توفر خبرات كبيرة للاعبين وتتيح فرصة اختبار قدراتهم وتطوير إمكاناتهم في بيئة تنافسية تضاهي البطولات العالمية.
نسعى للظهور المشرف
أكد محمد نادر لاعب منتخبنا المدرسي أنه فريقه يطمح للظهور المشرف في البطولة. وأوضح محمد نادر قائلاً: فزنا في بعض المباريات وخسرنا في مباراتين ونسعى للتعويض في المباريات المتبقية للتأهل للدور القادم.
الاحتكاك في البطولة يطور من قدراتنا
أوضح مجيد العالي لاعب منتخبنا المدرسي أن الاحتكاك في مثل هذه البطولات يطور من قدراتنا وتأهلنا بالشكل الأمثل للتميز في الاستحقاقات القادمة.
وتابع العالي قائلاً: نطمح للتأهل للدور القادم والمنافسة على الميداليات، بالإضافة تنتظرنا منافسات في فئة الزوجي ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية بإذن الله.
جهود جبارة
شهدت الدورة المدرسية الدولية الكثير من المتطوعين البحرينيين لدعم العمليات التشغيلية خلال البطولة، ما شكل ركناً أساسيا في إنجاح الحدث الرياضي الكبير في ظل مساهمتهم الفعالة في إنجاح البطولة الكبيرة التي تستضيفها مملكتنا الحبيبة التي تضم منتخبات رياضية كبيرة وجماهير كثيرة بدرجة عالية من الجودة.
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