أكثر من 16 مليون مشاهدة على التيك توك لحساب دورة الالعاب المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصد حساب بطولة دورة الألعاب المدرسية الدولية - البحرين 2024 ( ISFBAHRAIN ) على منصة التيك توك الذي تديره وزارة الإعلام بالتعاون مع المنصة العالمية واللجنة الإعلامية للبطولة أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال أولى أيام التغطية الإعلامية للبطولة التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري
وقال يوسف محمد البنخليل وكيل وزارة الإعلام عضو اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب المدرسية: إن الوزارة حرصت على إبراز الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمشاركة نحو 5551 طالبًا وطالبة، يمثلون 80 اتحادًا مدرسيا من 71 دولة، بالتعاون مع المنصة العالمية TIKTOK ، وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعية العالمية الأخرى.
وأضاف أن الوزارة خصصت فريقاً إعلاميا من منتسبيها إضافة إلى عدد من الكفاءات الوطنية الشابة التطوعية لتغطية ونشر وإدارة محتوى البطولة على منصة التيك توك، والبث المباشر لمختلف مجرياتها، والاستفادة من تغطية وسائل الإعلام المحلية ونقلها عبر حساب البطولة.
وارتفع عدد المتابعين لحساب بطولة دورة الألعاب المدرسية الدولية - البحرين 2024 ( ISFBAHRAIN ) على منصة التيك توك أكثر من 8000 متابع في أقل من 3 أيام بما يعكس حرص واهتمام الجمهور لمتابعة الحدث العالمي.
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