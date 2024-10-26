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أكثر من 16 مليون مشاهدة على التيك توك لحساب دورة الالعاب المدرسية

10/26/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصد‭ ‬حساب‭ ‬بطولة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ - ‬البحرين‭ ‬2024‭ (‬ ISFBAHRAIN ‭) ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنصة‭ ‬العالمية‭ ‬واللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬للبطولة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬خلال‭ ‬أولى‭ ‬أيام‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬البنخليل‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭: ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬5551‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة،‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادًا‭ ‬مدرسيا‭ ‬من‭ ‬71‭ ‬دولة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنصة‭ ‬العالمية‭ ‬ TIKTOK ،‭ ‬وعبر‭ ‬مختلف‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬العالمية‭ ‬الأخرى‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬خصصت‭ ‬فريقاً‭ ‬إعلاميا‭ ‬من‭ ‬منتسبيها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬التطوعية‭ ‬لتغطية‭ ‬ونشر‭ ‬وإدارة‭ ‬محتوى‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التيك‭ ‬توك،‭ ‬والبث‭ ‬المباشر‭ ‬لمختلف‭ ‬مجرياتها،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬ونقلها‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬البطولة‭.
‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المتابعين‭ ‬لحساب‭ ‬بطولة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ - ‬البحرين‭ ‬2024‭ (‬ ISFBAHRAIN ‭) ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8000‭ ‬متابع‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬الجمهور‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬

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