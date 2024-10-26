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فريق ((البحرين 1)) لكرة اليد يتأهل إلى نصف النهائي

10/26/2024 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تأهل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬انتصارًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بنين‭ ‬بنتيجة‭ ‬43‭-‬14‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬المسابقة‭. ‬

وقد‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدمًا‭ ‬بنتيجة‭ ‬17‭-‬6،‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬التفوق‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬بفارق‭ ‬واسع‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬خسر‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭-‬27‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬حماسية‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭. ‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات،‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬رومانيا‭ ‬فوزًا‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بنتيجة‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬وتغلبت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬بنين‭ ‬بنتيجة‭ ‬27-19،‭ ‬فيما‭ ‬انتصرت‭ ‬رومانيا‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬18‭-‬16‭.‬

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