فريق ((البحرين 1)) لكرة اليد يتأهل إلى نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تأهل فريق البحرين (1) إلى الدور نصف النهائي من منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024»، بعد تحقيقه انتصارًا كبيرًا على فريق بنين بنتيجة 43-14 أمس السبت في ثاني أيام المسابقة.
وقد تمكن الفريق البحريني من فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 17-6، واستمر في التفوق بالشوط الثاني حتى أنهى المباراة بفارق واسع.
وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الأولى، خسر فريق البحرين (2) أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 20-27 بعد مواجهة حماسية بين الفريقين.
وفي منافسات السيدات، حقق منتخب رومانيا فوزًا على فرنسا بنتيجة 25-20، وتغلبت إيران على بنين بنتيجة 27-19، فيما انتصرت رومانيا على أوكرانيا بنتيجة 18-16.
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