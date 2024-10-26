((البحرين 1 و5)) يتأهلان إلى الدور الثاني في منافسات الطائرة الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تأهل منتخب البحرين (1) إلى الدور الثاني في منافسات كرة الطائرة الشاطئية ضمن دورة الألعاب المدرسية الدولية، وذلك بعد أن حقق فوزين مستحقين يوم أمس على منتخبي السعودية (2) وبورتوريكو، بنتيجة 2-0 في كلتا المباراتين، ويمثل المنتخب اللاعبان علي سلطان وعلي يعقوب، اللذان قدما أداءً قويًا أكد تفوقهما ضمن المجموعة.
كما تأهل فريق البحرين (5) إلى الدور الثاني بعد أن نجح في التفوق على منتخبي بنغلادش وسلوفينيا بنتيجة 2-0، ويضم الفريق الثنائي عباس إحسان ومحمد هرونه، حيث قدما أداءً مميزًا ليحرزا المركز الثاني في مجموعتهما ويواصلان المنافسة في البطولة.
وفي المقابل، حقق منتخب البحرين (2) فوزًا على حساب السعودية (3) بنتيجة 2-0، لكنه لم يتمكن من التأهل بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، بينما لم توفَّق بقية الفرق البحرينية (3، 4، 6) في تحقيق التأهل إلى الأدوار القادمة، بعد تعرضها لثلاث خسائر متتالية.
ويأمل الفريقان المتأهلان (منتخب البحرين 1 و5) في مواصلة هذا الأداء المميز في الأدوار القادمة من البطولة، وإضافة المزيد من الانتصارات ورفع اسم البحرين عاليًا في منافسات الألعاب المدرسية الدولية، حيث يستعدان لمواجهات حاسمة أمام فرق قوية في طريقهم نحو الأدوار النهائية.
MENAFN26102024000055011008ID1108820997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.