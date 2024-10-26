((البحرين 1 و5)) يتأهلان إلى الدور الثاني في منافسات الطائرة الشاطئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬مستحقين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬السعودية‭ (‬2‭) ‬وبورتوريكو،‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المباراتين،‭ ‬ويمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬اللاعبان‭ ‬علي‭ ‬سلطان‭ ‬وعلي‭ ‬يعقوب،‭ ‬اللذان‭ ‬قدما‭ ‬أداءً‭ ‬قويًا‭ ‬أكد‭ ‬تفوقهما‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬5‭) ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬بنغلادش‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬2-0،‭ ‬ويضم‭ ‬الفريق‭ ‬الثنائي‭ ‬عباس‭ ‬إحسان‭ ‬ومحمد‭ ‬هرونه،‭ ‬حيث‭ ‬قدما‭ ‬أداءً‭ ‬مميزًا‭ ‬ليحرزا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعتهما‭ ‬ويواصلان‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬فوزًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬السعودية‭ (‬3‭) ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬توفَّق‭ ‬بقية‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ (‬3،‭ ‬4،‭ ‬6‭) ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬القادمة،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لثلاث‭ ‬خسائر‭ ‬متتالية‭.‬

ويأمل‭ ‬الفريقان‭ ‬المتأهلان‭ (‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬1‭ ‬و5‭) ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬وإضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬يستعدان‭ ‬لمواجهات‭ ‬حاسمة‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬نحو‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭.‬