منتخب الناشئين يواجه بوتان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه اليوم الأحد منتخبنا الوطني للناشئين «تحت 17 عاماً» لكرة القدم نظيره منتخب بوتان عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت البحرين، على ملعب داليان بووان بالصين، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للناشئين.
ويدخل منتخبنا للناشئين من دون ضغوط بعد أن فقد حظوظه بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاما التي ستقام في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل 2025.
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