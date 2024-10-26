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منتخب الناشئين يواجه بوتان

10/26/2024 7:16:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬بوتان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬داليان‭ ‬بووان‭ ‬بالصين،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقد‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2025‭.‬

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