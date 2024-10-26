مكافأة 2000 استرليني لعالم انفق 2 مليون لتحقيق اكتشاف

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تمكن عالم رياضيات هاوٍ من العثور على أكبر عدد أولي حتى الآن، وللغرابة اضطر الأخير لدفع ملبغ ضخم، فيما كوفئ على جهوده، بنحو ألفي جنيه استرليني فقط.
ذلك ويصبح العثور على الأعداد الأولية، التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى 1، أكثر صعوبة كلما زاد حجم الأرقام.
ووفق صحيفة "ميترو"، استخدم علماء الرياضيات صيغاً محددة لاختبار ما إذا كان الرقم الكبير عدداً أولياً أم لا، وقد تم إعداد ذلك منذ ذلك الحين في برنامج كمبيوتر خاص.
لكن لوك ديورانت، 36 عاماً، اكتشف أكبر عدد أولي جديد، 2136,279,841 – 1، ويبلغ طوله 41 مليون رقم.
أطلق عليه اسم "M136279841" – وهو أكبر من الرقم السابق بـ 16 مليون رقم، وحسبه بضرب 136,279,841 رقماً اثنين، ثم طرح 1، كما أدى ذلك إلى اكتشاف 52 عدداً أولياً جديداً من أرقام ميرسين، وهي فئة منفصلة من الأرقام التي تقل بمقدار واحد عن قوة اثنين.
وأولئك الذين يكتشفون عدداً أولياً جديداً من أرقام ميرسين يفوزون بمبلغ 2000 جنيه إسترليني فقط، لكن الأمر استغرق عاماً من العمل ومليوني جنيه إسترليني من أموال لوك الخاصة، للمفارقة.
وكان لوك جزءاً من مجموعة Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)، واستخدم آلاف وحدات معالجة الرسوميات المنتشرة عبر 24 مركز بيانات في 17 دولة، ولقد وجد العدد الأولي الجديد باستخدام مساحة تخزين سحابية غير مستخدمة متاحة للجمهور، وقال إنه على استعداد لوضع وقته وماله في العثور على العدد الأولي الجديد لإظهار أن البشر قادرون على إجراء اكتشافات جديدة دون دعم من عمالقة التكنولوجيا.
وقال: "الأفراد اليوم أكثر قدرة بشكل كبير من أي وقت مضى في التاريخ، إن حجم الحوسبة المتاحة في السحابة، يكاد يكون غير قابل للتصور، تمكنت من العثور على هذا العدد الكبير بشكل مذهل، لكنني تمكنت من القيام بذلك فقط باستخدام بقايا التكنولوجيا الكبيرة. لذا فهي تحاول تسليط الضوء على حقيقة أن لدينا هذه الأنظمة المذهلة، لذلك دعونا نكتشف أفضل طريقة لاستخدامها".
وكانت الاكتشافات الثمينة داخل مجتمع GIMPs على أجهزة كمبيوتر شخصية متواضعة نسبياً، لكن لوك عمل كمهندس في تطوير وحدات معالجة الرسوميات، والتي كانت مفتاحاً للارتفاع الأخير في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.
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