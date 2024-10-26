مكافأة 2000 استرليني لعالم انفق 2 مليون لتحقيق اكتشاف

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمكن عالم رياضيات هاوٍ من العثور على أكبر عدد أولي حتى الآن، وللغرابة اضطر الأخير لدفع ملبغ ضخم، فيما كوفئ على جهوده، بنحو ألفي جنيه استرليني فقط.

ذلك ويصبح العثور على الأعداد الأولية، التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى 1، أكثر صعوبة كلما زاد حجم الأرقام.

ووفق صحيفة "ميترو"، استخدم علماء الرياضيات صيغاً محددة لاختبار ما إذا كان الرقم الكبير عدداً أولياً أم لا، وقد تم إعداد ذلك منذ ذلك الحين في برنامج كمبيوتر خاص.

لكن لوك ديورانت، 36 عاماً، اكتشف أكبر عدد أولي جديد، 2136,279,841 – 1، ويبلغ طوله 41 مليون رقم.

أطلق عليه اسم "M136279841" – وهو أكبر من الرقم السابق بـ 16 مليون رقم، وحسبه بضرب 136,279,841 رقماً اثنين، ثم طرح 1، كما أدى ذلك إلى اكتشاف 52 عدداً أولياً جديداً من أرقام ميرسين، وهي فئة منفصلة من الأرقام التي تقل بمقدار واحد عن قوة اثنين.

وأولئك الذين يكتشفون عدداً أولياً جديداً من أرقام ميرسين يفوزون بمبلغ 2000 جنيه إسترليني فقط، لكن الأمر استغرق عاماً من العمل ومليوني جنيه إسترليني من أموال لوك الخاصة، للمفارقة.

وكان لوك جزءاً من مجموعة Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)، واستخدم آلاف وحدات معالجة الرسوميات المنتشرة عبر 24 مركز بيانات في 17 دولة، ولقد وجد العدد الأولي الجديد باستخدام مساحة تخزين سحابية غير مستخدمة متاحة للجمهور، وقال إنه على استعداد لوضع وقته وماله في العثور على العدد الأولي الجديد لإظهار أن البشر قادرون على إجراء اكتشافات جديدة دون دعم من عمالقة التكنولوجيا.

وقال: "الأفراد اليوم أكثر قدرة بشكل كبير من أي وقت مضى في التاريخ، إن حجم الحوسبة المتاحة في السحابة، يكاد يكون غير قابل للتصور، تمكنت من العثور على هذا العدد الكبير بشكل مذهل، لكنني تمكنت من القيام بذلك فقط باستخدام بقايا التكنولوجيا الكبيرة. لذا فهي تحاول تسليط الضوء على حقيقة أن لدينا هذه الأنظمة المذهلة، لذلك دعونا نكتشف أفضل طريقة لاستخدامها".

وكانت الاكتشافات الثمينة داخل مجتمع GIMPs على أجهزة كمبيوتر شخصية متواضعة نسبياً، لكن لوك عمل كمهندس في تطوير وحدات معالجة الرسوميات، والتي كانت مفتاحاً للارتفاع الأخير في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.