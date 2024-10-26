شابة تفقد بصرها بسبب عدسات

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعت شابة أمريكية من ولاية تكساس أصيبت بالعمى في عينها اليمنى الآخرين، إلى تجنب ارتكاب خطئها، الذي أودى تقريباً ببصرها.

وعاشت بروكلين ماكاسلاند، 23 عاماً، "أسوأ ألم شعرت به على الإطلاق" بعد أيام قليلة من رحلة إلى الشاطئ مع الأصدقاء في ألاباما في أغسطس، وفق "دايلي ميل".



وأخبر الأطباء في البداية الشابة أنها تعاني من رمل في عينها، ثم من عدوى شائعة وأعطوها قطرات للعين ومضادات حيوية.

لكن الألم استمر لأسابيع، وبدأت الطبقة الخارجية من عينها تغمق، مع ما افترض طبيبها أنه تلف ناتج عن عدوى، وتم إحالتها إلى أخصائي، قام بمسح عينها ورأى بقعا من مادة بيضاء غائمة، وحدد أن الطفيليات قد حفرت قرنية الشابة.

ويُعتقد أنها أصيبت بالطفيليات التي تعيش في مياه الصنبور والمحيطات والبحيرات، بعد السباحة في البحر بعدساتها اللاصقة، وقالت ماكاسلاند: "لو كان بإمكاني تجنب كل هذا الألم بعدم السباحة مع عدساتي اللاصقة، لكنت فعلت ذلك".

واضطرت ماكاسلاند إلى التوقف عن العمل في المقهى نتيجة الألم الذي استمر لمدة شهر ونصف جعل من الصعب عليها العمل، كما فعل فقدان البصر في عينها، ما تسبب في تغييرات في إدراك العمق.

وفقدت البصر في عينها اليمنى، وتنتظر عملية زرع باهظة الثمن، وليس لديها سوى فرصة ضئيلة لاستعادة بصرها.

وتعيش الطفيليات، التي تسمى الأميبا، في الماء، ويمكن أن تدخل العين من خلال التمزقات المجهرية في القرنية، ويتراوح حجمها بين 15-45 نانومترًا - أي أصغر بنحو 5000 مرة من عرض شعرة الإنسان، ولقد حفرت الطبقة الخارجية الشفافة من مقلة عين مكاسلاند وتكاثرت وأكلت الأنسجة السليمة هناك.

ووفقًا لعيادة كليفلاند، يُقدر أن 1500 أمريكي يصابون بهذا المرض كل عام، تحدث حوالي 90 % من هذه الحالات لدى الذين يضعون العدسات اللاصقة.

وعلى هذا النحو، يوصي أطباء العيون بالامتناع عن الاستحمام أو السباحة أو استخدام حوض الاستحمام الساخن عند وضع العدسات اللاصقة.



