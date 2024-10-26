كوكاكولا في النمسا تسحب منتجات بسبب احتمال تلوثها بقطع معدنية

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلنت كوكاكولا عن سحب ملايين زجاجات البلاستيك في النمسا، في أكبر خطوة من نوعها منذ 25 عامًا، تشمل علامات مثل كوكاكولا، وسبرايت، وفانتا، وميزو ميكس، بسبب مخاوف من احتمال احتواء بعض الزجاجات على شظايا معدنية تهدد سلامة المستهلكين.





وبحسب تقرير لـ "دويتشه فيله"، قد تصل الزجاجات المتأثرة إلى 28 مليون زجاجة سعة نصف لتر، والتي تحمل تواريخ انتهاء صلاحية بين 4 فبراير و12 أبريل من العام المقبل.





يأتي هذا الإجراء في أعقاب فحص سلامة الجودة، حيث اكتشف خبراء كوكاكولا احتمالًا ضئيلًا لوجود شظايا معدنية داخل الزجاجات بسبب خلل تقني في عمليات الإنتاج.





وفي بيان توضيحي، ذكرت الشركة: "رغم أن احتمالات تواجد الشظايا المعدنية منخفضة جدًا، إلا أن هذا لا يمنع من اتخاذ احتياطات تضمن سلامة جميع المستهلكين. ونوصي بعدم استهلاك المنتجات المتأثرة تجنبًا لأي مخاطر صحية."





وأضاف البيان أن الشركة تقوم بالتعاون مع السلطات النمساوية في هذه العملية، مؤكدة أن الأحجام الأخرى للعبوات والعلامات التجارية الأخرى لم تتأثر بهذا السحب، مما يضمن استمرار توافر الخيارات الآمنة للمنتجات.





وقدمت كوكاكولا اعتذارها للمستهلكين عن أي إزعاج قد يتسبب فيه هذا الإجراء، مشيرة إلى أن بإمكان المستهلكين إرجاع الزجاجات المتأثرة إلى أي متجر أغذية في النمسا لاسترداد قيمة الشراء، حتى في حال عدم وجود إيصال.





الأداء المالي وتحديات الأسواق

تزامن هذا السحب مع إعلان كوكاكولا عن نتائج أرباحها للربع الثالث من عام 2024، حيث انخفضت الإيرادات الصافية بنسبة 1% إلى 11.9 مليار دولار (10.99 مليار يورو) وسط تباطؤ الأسواق الناشئة. وسجل هامش التشغيل تراجعًا ملحوظًا من 27.4% إلى 21.2% مقارنة بالعام السابق، بينما هبط صافي الدخل التشغيلي بنسبة 23%.





كما شهدت ربحية السهم انخفاضًا بنسبة 7% لتصل إلى 0.66 دولار (0.61 يورو)، نتيجة لتباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية مثل تركيا والصين والمكسيك. في المقابل، شهدت أسواق الفلبين والبرازيل واليابان انتعاشًا واضحًا، ما ساعد على تخفيف تأثير الأداء الضعيف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.