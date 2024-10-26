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كانت لنا أيام

10/26/2024 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنشط‭ ‬قرون‭ ‬الاستشعار‭ ‬عندي‭ ‬كلما‭ ‬توشك‭ ‬سنة‭ ‬ان‭ ‬تلفظ‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لأنني‭ ‬أهوى‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أطلال‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ينقضي‭ ‬لأتقصى‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬أمور‭ ‬جسام،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭ ‬أن‭ ‬احتفلت‭ ‬برأس‭ ‬السنة‭ ‬أو‭ ‬مؤخرتها،‭ ‬لأن‭ ‬السنة‭ ‬‮«‬مؤنثة‮»‬‭ ‬وأنا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬محافظة،‭ ‬وعيب‭ ‬أن‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬رأسها‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكنني‭ ‬احتفلت‭ ‬بليلة‭ ‬رأس‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬واشتريت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬كعكة‭ ‬اسفنجية‭ ‬بخمسة‭ ‬ريالات‭ (‬في‭ ‬زمن‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬الريالات‭ ‬الخمسة‭ ‬تكفي‭ ‬لشراء‭ ‬دجاجة‭ ‬مجمدة‭)‬،‭ ‬وعصير‭ ‬جوافة‭ ‬مصنوع‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬ليست‭ ‬فيه‭ ‬شجرة‭ ‬جوافة‭ ‬واحدة،‭ ‬وجلست‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬المساء‭ ‬أمام‭ ‬التلفزيون‭ ‬أشاهد‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬انتصفت‭ ‬فيها‭ ‬الليلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬‮«‬مبكرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬والجزر‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬منها،‭ ‬وعند‭ ‬انتصاف‭ ‬الليل،‭ ‬قمت‭ ‬بـ«حركات‮»‬‭ ‬اللحظة‭ ‬الانتقالية‭ ‬مثل‭ ‬إطفاء‭ ‬الأنوار‭ ‬وإطلاق‭ ‬صرخة‭: ‬يييهوووو،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬بالفعل‭ ‬لأن‭ ‬الله‭ ‬أكرمني‭ ‬بالعبور‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الذي‭ ‬ولدت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬قرن‭ ‬جديد،‭ ‬وهأنذا‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬وبضعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬حي‭ ‬أرزق،‭ ‬وأتمتع‭ ‬بصحة‭ ‬استطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنها‭ ‬جيدة‭ ‬رغم‭ ‬افتراءات‭ ‬بعض‭ ‬الأطباء،‭ ‬وقواي‭ ‬العقلية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬‮«‬معقولة‮»‬،‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬تمشي‭ ‬الحال‮»‬‭ ‬واستطيع‭ ‬أن‭ ‬أميز‭ ‬بين‭ ‬الأولاد‭ ‬والبنات،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الخطوط‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬صارت‭ ‬باهتة‭ ‬أو‭ ‬هلامية‭.‬

وكوني‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عصر‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬فيه‭ ‬بيتنا‭ ‬سوى‭ ‬الحطب‭ ‬للطبخ،‭ ‬والجاز‭ ‬الأبيض‭ (‬الكيروسين‭) ‬للإنارة‭ ‬بمصابيح‭ ‬قوة‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الألف‭ ‬كيلو‭ ‬فولت،‭ ‬ولا‭ ‬يبلغ‭ ‬مدى‭ ‬ضوئها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمتار‭ ‬إلا‭ ‬ربع،‭ ‬ثم‭ ‬أجلس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬دخلتها‭ ‬ولمست‭ ‬زرا‭ ‬أبيض‭ ‬قرب‭ ‬بابها‭ ‬فصار‭ ‬‮«‬الليل‭ ‬نهارا‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬التقطت‭ ‬أداة‭ ‬صغيرة‭ ‬الحجم‭ ‬وضغطت‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬فيها،‭ ‬وتخيلت‭ ‬نفسي‭ - ‬ولفحات‭ ‬من‭ ‬الهواء‭ ‬البارد‭ ‬تلفح‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جسمي‭ - ‬جالسا‭ ‬في‭ ‬شاطئ‭ ‬الريفييرا‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬ربيع،‭ ‬وحسناوات‭ ‬افتراضيات‭ ‬يتحرشن‭ ‬بي‭ ‬وهن‭ ‬كاسيات‭ ‬عاريات‭ ‬وأنا‭ ‬أغض‭ ‬الطرف‭ ‬ولا‭ ‬‮«‬أعبِّرهن‮»‬‭!! ‬يا‭ ‬ما‭ ‬أنت‭ ‬كريم‭ ‬يا‭ ‬رب،‭ ‬يا‭ ‬من‭ ‬ارتقيت‭ ‬بجعفر‭ ‬بن‭ ‬عباس،‭ ‬وفي‭ ‬رواية‭ ‬نوبية‭ ‬ابن‭ ‬آمنة،‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬الفحم‭ ‬الحطبي‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬النانو‭ ‬تكنولوجي‭.. ‬وقبل‭ ‬ثوان‭ ‬رن‭ ‬جرس‭ ‬باب‭ ‬بيتي‭ ‬فنظرت‭ ‬من‭ ‬النافذة‭ ‬لأعرف‭ ‬من‭ ‬يكون‭ ‬الطارق‭ ‬حتى‭ ‬أرتدي‭ ‬أفضل‭ ‬ثيابي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ضيفا‭ ‬يخصني‭ ‬وحدي،‭ ‬أو‭ ‬ألزم‭ ‬مكاني‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الضيف‭ ‬يخص‭ ‬‮«‬مدام‭ ‬كوري‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الطارق‭ ‬سوى‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬الجيران‭ ‬جاء‭ ‬ليلتقط‭ ‬كرة‭ ‬سقطت‭ ‬داخل‭ ‬فناء‭ ‬بيتنا‭ (‬هي‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬تسقط‭ ‬داخل‭ ‬فناء‭ ‬بيتنا‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬بدرجة‭ ‬أنني‭ ‬اقترحت‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬لعب‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬بيتنا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يبهدلنا‭ ‬بفتح‭ ‬الباب‭ ‬المتكرر‭ ‬ويتبهدل‭ ‬هو‭ ‬بطرق‭ ‬الباب‭ ‬المتكرر‭)‬،‭ ‬وأثناء‭ ‬البصبصة‭ ‬لمعرفة‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬رن‭ ‬الجرس،‭ ‬وقعت‭ ‬عيني‭ ‬على‭ ‬زهور‭ ‬ونباتات‭ ‬خضراء‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬بيتي،‭ ‬وتذكرت‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬نشأت‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬فنائه‭ ‬شجرة‭ ‬نيم‭ ‬يتيمة‭ (‬أتى‭ ‬الإنجليز‭ ‬بالنيم‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬إلى‭ ‬السودان،‭ ‬ومن‭ ‬مميزاتها‭ ‬أنها‭ ‬تنمو‭ ‬بالتيمم،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الماء‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬لغرسها‭ ‬وبعدها‭ ‬تنشر‭ ‬جذورها‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬الماء‭ ‬بطريقتها‭ ‬الخاصة‭)‬،‭ ‬وأينما‭ ‬وجهت‭ ‬بصرك‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬ذاك‭ ‬وقعت‭ ‬عينك‭ ‬إما‭ ‬على‭ ‬دجاجة‭ ‬أو‭ ‬معزة‭. ‬وأتذكر‭ ‬جيدا‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬بين‭ ‬الماعز‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬تحسبها‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬محافظة،‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬السوتيان‭ (‬الصدرية‭)‬،‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬ثقافتك‭ ‬ريفية‭ ‬مثل‭ ‬ثقافتي‭ ‬لعرفت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحشمة‭ ‬بل‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المعزة‭ ‬لديها‭ ‬بيبي‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ (‬سخلة‭ ‬أو‭ ‬عتود‭) ‬وأن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬السوتيان‭ ‬منع‭ ‬ذلك‭ ‬البيبي‭ ‬من‭ ‬شفط‭ ‬اللبن‭ ‬من‭ ‬ضرع‭ ‬أمه‭ ‬حتى‭ ‬يبقى‭ ‬لأهل‭ ‬البيت‭ ‬شيء‭ ‬منه‭ ‬لزوم‭ ‬الشاي‭.‬

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