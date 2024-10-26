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حين تغيب الأخلاق

10/26/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مؤخرا‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬تعديلات‭ ‬مذهلة‭ ‬لنظارات‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬والتي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬تتيح‭ ‬لك‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬ثوان،‭ ‬وتمكنك‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬لكنه‭ ‬مغطى‭ ‬بصور‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬بواسطة‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬بواسطة‭ ‬الدماغ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تتبع‭ ‬اليد‭ ‬والعين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬عصبية‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الدماغية‭.‬

هذه‭ ‬النظارة‭ ‬التي‭ ‬استغرق‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬هي‭ ‬انعكاس‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يرى‭ ‬المستقبل‭ ‬بدون‭ ‬هواتف‭ ‬ذكية،‭ ‬حيث‭ ‬ستحل‭ ‬محلها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستتراجع‭ ‬قيمتها‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬وتعد‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬أول‭ ‬جهاز‭ ‬نستخدمه‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬يمكن‭ ‬تخيله‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬النقال‭ ‬ويسمح‭ ‬لك‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬اتصالا‭ ‬بالعالم‭ ‬من‭ ‬حولك‭.‬

شخصيا‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختراع‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬يمر‭ ‬بجانبه‭ ‬للحظات‭ ‬معدودة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اسمه‭ ‬وعنوانه‭ ‬كارثة‭ ‬بمعني‭ ‬الكلمة،‭ ‬وهدم‭ ‬للخصوصية‭ ‬والأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وهي‭ ‬أبسط‭ ‬حقوق‭ ‬البشر‭.‬

إذا‭ ‬كانت‭ ‬نظارة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬نتاج‭ ‬تجربة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬المرموقة‭ ‬واللذان‭ ‬سلطا‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬مرفوضة‭ ‬أخلاقيا،‭ ‬فماذا‭ ‬نتوقع‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الإجرامية‭ ‬التي‭ ‬تبرع‭ ‬في‭ ‬الاستخدامات‭ ‬السيئة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬علينا‭ ‬جميعا؟‭! ‬وإلى‭ ‬أين‭ ‬نحن‭ ‬ذاهبون‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؟‭!‬

اليوم‭ ‬تستخدم‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمراقبة‭ ‬الشاملة‭ ‬ولانتهاك‭ ‬الخصوصية‭ ‬وللترهيب‭ ‬وللتشويه‭ ‬وللسرقة‭ ‬وللنصب‭ ‬وللاحتيال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬مرعبة‭ ‬حتى‭ ‬الفزع‭ ‬وتشكل‭ ‬سمة‭ ‬من‭ ‬سمات‭ ‬العصر‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬اليوم‭.‬

لذلك‭ ‬يبقى‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬أخلاقية‭ ‬ومعنوية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتحول‭ ‬نعمة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬نقمة‭ ‬وخيمة‭ ‬العواقب،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬بدون‭ ‬قوة‭ ‬القانون‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬وحماية‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬بروتوكولات‭ ‬تشفير‭ ‬قوية‭ ‬وإصلاح‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬بانتظام‭ ‬واستخدام‭ ‬المصادقة‭ ‬متعددة‭ ‬العوامل‭ ‬لمنع‭ ‬وصول‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬به‭.‬

بمعني‭ ‬آخر‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وضمان‭ ‬ألا‭ ‬يحل‭ ‬مكان‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمساءلة‭ ‬البشرية‭ ‬المطلقة،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬تقييم‭ ‬تقنيات‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ومحو‭ ‬الأمية‭ ‬الإعلامية‭ ‬والمعلوماتية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والأهم‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أخلاقياته،‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬غابت‭ ‬الأخلاق‭ ‬أصبح‭ ‬كل‭ ‬وأي‭ ‬شيء‭ ‬مباحا‭ ‬ومستباحا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭!!‬

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