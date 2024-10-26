حين تغيب الأخلاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مؤخرا كشف تقرير عن تعديلات مذهلة لنظارات الواقع المعزز الثلاثية الأبعاد والتي يطلق عليها «ميتا» تتيح لك الكشف عن معلومات شخصية لأي شخص في ثوان، وتمكنك من رؤية العالم الحقيقي بشكل طبيعي لكنه مغطى بصور تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، حيث يتم التحكم فيها بواسطة الدماغ عن طريق تتبع اليد والعين، بالإضافة إلى واجهة عصبية تعمل بالطاقة الدماغية.
هذه النظارة التي استغرق العمل عليها حوالي عشر سنوات هي انعكاس للذكاء الاصطناعي الذي بات يرى المستقبل بدون هواتف ذكية، حيث ستحل محلها، ومن ثم ستتراجع قيمتها مع الوقت، وتعد «ميتا» أول جهاز نستخدمه على الاطلاق يمكن تخيله بدلا من النقال ويسمح لك بأن تكون أكثر اتصالا بالعالم من حولك.
شخصيا أرى أن هذا الاختراع الذي يمكن الإنسان من الكشف عن المعلومات الشخصية لأي شخص يمر بجانبه للحظات معدودة بما في ذلك اسمه وعنوانه كارثة بمعني الكلمة، وهدم للخصوصية والأمن والأمان وهي أبسط حقوق البشر.
إذا كانت نظارة «ميتا» قد جاءت نتاج تجربة قام بها طالبان من جامعة هارفارد المرموقة واللذان سلطا الضوء من خلالها على المخاطر المحتملة للتكنولوجيا والتي تعتبر مرفوضة أخلاقيا، فماذا نتوقع من المجموعات الإجرامية التي تبرع في الاستخدامات السيئة للتكنولوجيا والتي تشكل خطرا كبيرا علينا جميعا؟! وإلى أين نحن ذاهبون مع هذا الذكاء الاصطناعي؟!
اليوم تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمراقبة الشاملة ولانتهاك الخصوصية وللترهيب وللتشويه وللسرقة وللنصب وللاحتيال وغيرها من الأمور التي باتت مرعبة حتى الفزع وتشكل سمة من سمات العصر الذي نعيشه اليوم.
لذلك يبقى المطلوب هو فرض قيود أخلاقية ومعنوية حتى لا تتحول نعمة التكنولوجيا إلى نقمة وخيمة العواقب، وهذا لن يتحقق بدون قوة القانون ونشر الوعي وحماية المعلومات الشخصية وتنفيذ بروتوكولات تشفير قوية وإصلاح نقاط الضعف في البرامج بانتظام واستخدام المصادقة متعددة العوامل لمنع وصول غير المصرح به.
بمعني آخر يجب التعامل مع الذكاء الاصطناعي ضمن إطار احترام القانون الدولي، وضمان ألا يحل مكان المسؤولية والمساءلة البشرية المطلقة، مع ضرورة تقييم تقنيات هذا الذكاء استنادا إلى آثارها على الاستدامة، ومحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية في هذا الشأن، والأهم التدريب في مجال أخلاقياته، لأنه إذا غابت الأخلاق أصبح كل وأي شيء مباحا ومستباحا في هذا العصر الرقمي!!
MENAFN26102024000055011008ID1108820929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.