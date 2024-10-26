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الرسالة البحرينية في خطاب وزير المالية

10/26/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

مع‭ ‬التنظيم‭ ‬الناجح‭ ‬والمبهر‭ ‬لافتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬وبجهود‭ ‬كوادر‭ ‬وطاقات‭ ‬بحرينية،‭ ‬كبارا‭ ‬وصغارا‭.. ‬مدرسين‭ ‬ومدرسات‭.. ‬وإداريين‭ ‬وإداريات‭.. ‬وطلبة‭ ‬وطالبات‭.. ‬نتمنى‭ ‬سرعة‭ ‬صرف‭ ‬المكافآت‭ ‬والتقدير‭ ‬المستحق‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭.. ‬فور‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الدورة‭.. ‬ومراجعة‭ ‬كافة‭ ‬القوائم‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬الأخطاء‭ ‬والشكاوى،‭ ‬والملاحظات‭ ‬والمناشدات‭.‬


الرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭:‬

البيان‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التنمية‭ ‬باسم‭ ‬دول‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬والمالديف،‭ ‬والتي‭ ‬تمثلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التنمية‭ ‬التابعة‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬حمل‭ ‬رسالة‭ ‬عربية‭ ‬وبحرينية‭ ‬بامتياز‭.. ‬فقد‭ ‬جمع‭ ‬رؤية‭ ‬عربية‭ ‬للقضايا‭ ‬الراهنة،‭ ‬ورؤية‭ ‬بحرينية‭ ‬لمستقبل‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وانجازات‭ ‬البحرين‭.. ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬ذكي‭ ‬وحصيف‭ ‬للتجمع‭ ‬العالمي‭ ‬الاقتصادي‭.‬

دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬وبشدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الإضافي‭ ‬لصندوق‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬الائتماني‭ ‬وضرورة‭ ‬استمرار‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬بتوسيع‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للاستجابة‭ ‬الفورية‭ ‬الطارئة،‭ ‬بجانب‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬والوفد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬العام‭ ‬أبرزت‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬حشد‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬وتفادي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والصراع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

تماما‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنويع‭ ‬القاعدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تأكيده‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

بجانب‭ ‬تعزيز‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغيرات‭ ‬المناخ،‭ ‬ودعم‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬والاقتصادات‭ ‬النامية،‭ ‬ودور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وفائدة‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬للحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

إننا‭ ‬أمام‭ ‬نهج‭ ‬بحريني،‭ ‬حيوي‭ ‬وفاعل،‭ ‬يحمل‭ ‬رسالة‭ ‬حضارية،‭ ‬يسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬المحلي‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والإصلاح‭ ‬الدولي‭.. ‬وأتوقع‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والوفد‭ ‬البحريني‭ ‬نموذج‭ ‬واضح‭ ‬لكل‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭ ‬للوفود‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬لأن‭ ‬الهدف‭ ‬واحد‭ ‬والرسالة‭ ‬واحدة‭.‬


آخر‭ ‬السطر‭:‬

قرأنا‭ ‬الخبر‭ ‬التالي‭: ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬سرق‭ ‬‮«‬8500‭ ‬دينار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬السائق‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التشغيل‭ ‬وتركها‭ ‬ونزل‭ ‬لقضاء‭ ‬حاجة‭ ‬ما‭.. ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬من‭ ‬نلوم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة،‭ ‬السارق‭ ‬أم‭ ‬السائق‭ ‬أم‭ ‬الحادثة‭ ‬المتكررة،‭ ‬والتي‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تقصير‭ ‬غريب‭ ‬وإهمال‭ ‬واضح؟؟‭..‬

MENAFN26102024000055011008ID1108820928

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