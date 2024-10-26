(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
مع التنظيم الناجح والمبهر لافتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، وبجهود كوادر وطاقات بحرينية، كبارا وصغارا.. مدرسين ومدرسات.. وإداريين وإداريات.. وطلبة وطالبات.. نتمنى سرعة صرف المكافآت والتقدير المستحق لهم جميعا.. فور الانتهاء من الدورة.. ومراجعة كافة القوائم حتى لا تحدث الأخطاء والشكاوى، والملاحظات والمناشدات.
الرسالة البحرينية في خطاب وزير المالية:
البيان الذي ألقاه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين، في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي المنعقد في واشنطن، حمل رسالة عربية وبحرينية بامتياز.. فقد جمع رؤية عربية للقضايا الراهنة، ورؤية بحرينية لمستقبل الاقتصاد، وانجازات البحرين.. في استثمار ذكي وحصيف للتجمع العالمي الاقتصادي.
دعم القضية الفلسطينية كان حاضرا وبشدة في بيان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، من خلال التأكيد على أهمية الدعم المالي الإضافي لصندوق غزة والضفة الغربية الائتماني وضرورة استمرار مجموعة البنك الدولي بتوسيع أوجه الدعم للسلطة الفلسطينية للاستجابة الفورية الطارئة، بجانب الدعم اللازم للجمهورية اللبنانية نظراً إلى الظروف التي تمر بها.
كما أن مشاركة معالي الوزير والوفد البحريني في هذا التجمع العام أبرزت الحرص على حشد الدعم الدولي في المحفل الاقتصادي الدولي إلى دعم مملكة البحرين لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وتفادي المزيد من التوتر والصراع بما يعزز مسارات التنمية والازدهار.
تماما كما أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية وبناء اقتصاد أكثر مرونة تماشياً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهو ما تم تأكيده في كلمة البحرين خلال في القمة الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، عبر دعم مختلف مسارات التعاون الدولي بما يعود بالنماء والازدهار على الجميع.
بجانب تعزيز رؤية البحرين بشأن أهمية تفعيل دور الصندوق في مواجهة تحديات تغيرات المناخ، ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودور القطاع الخاص، وفائدة كل هذه المنظومة للحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.
إننا أمام نهج بحريني، حيوي وفاعل، يحمل رسالة حضارية، يسعى لتطوير المحلي كما يسعى لدعم جهود التطور والتقدم والإصلاح الدولي.. وأتوقع أن مشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد البحريني نموذج واضح لكل المشاركات القادمة للوفود البحرينية في كافة المجالات لأن الهدف واحد والرسالة واحدة.
آخر السطر:
قرأنا الخبر التالي: القبض على شخص سرق «8500 دينار» بعد أن ترك السائق سيارته في وضع التشغيل وتركها ونزل لقضاء حاجة ما.. لا أدري من نلوم في هذه الواقعة، السارق أم السائق أم الحادثة المتكررة، والتي تنم عن وجود تقصير غريب وإهمال واضح؟؟..
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