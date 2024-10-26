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الكل رابح.. ونحن الخاسرون

10/26/2024 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬إيرانية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المصادر،‭ ‬فإن‭ ‬سيناريو‭ ‬الهجوم‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

1-‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أعلن‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬أنهم‭ ‬سيردون‭ ‬ردا‭ ‬حاسما‭ ‬مدمرا‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وأن‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬ومواقع‭ ‬النفط‭ ‬والطاقة‭ ‬الإيرانية‭.‬

2‭- ‬أمريكا‭ ‬تدخلت‭ ‬وأجرت‭ ‬محادثات‭ ‬مطولة‭ ‬مع‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬واستطاعت‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إقناعهم‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الرد‭ ‬محدودا‭ ‬وألا‭ ‬يشمل‭ ‬ضرب‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬النفط‭ ‬والطاقة‭.‬

كما‭ ‬تواصلت‭ ‬أمريكا‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬وسطاء‭ ‬وطلبت‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬التصعيد‭ ‬وأطلعتها‭ ‬على‭ ‬السيناريو‭ ‬المتوقع‭ ‬للهجوم‭.‬

3-‭ ‬بحسب‭ ‬المصادر‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فإنه‭ ‬قبل‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬قامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وعبر‭ ‬عدة‭ ‬وسطاء‭ ‬بإبلاغ‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬الهجوم،‭ ‬وعن‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬سيشملها‭ ‬والمواقع‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬يشملها،‭ ‬وطلبت‭ ‬منها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعمدت‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬والمواقع‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬المجال‭ ‬لإيران‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الهجوم‭ ‬ومن‭ ‬تأثيراته‭.‬

4-‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قللت‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬كثيرا‭ ‬وأعلنت‭ ‬أنه‭ ‬محدود‭ ‬ولم‭ ‬تنتج‭ ‬عنه‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬صده،‭ ‬وأنه‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا‭ ‬أن‭ ‬مائة‭ ‬مقاتلة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬وليس‭ ‬صحيحا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬عشرين‭ ‬موقعا‭ ‬وأن‭ ‬العدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬عسكري‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭.. ‬وهكذا‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬الإيراني،‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لأن‭ ‬تقوم‭ ‬إيران‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭.‬

وهكذا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬ ‭ ‬فإن‭ ‬ملف‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬تم‭ ‬إغلاقه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭.‬

هذا‭ ‬سيناريو‭ ‬مثالي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة،‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وإيران،‭ ‬وأمريكا‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬سيناريو‭ ‬الصفقة‭ ‬الرابحة‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬رابحة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأوجه‭ ‬السياسية‭ ‬والعملية‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا،‭ ‬سارعت‭ ‬بالفعل‭ ‬وتفاخرت‭ ‬بأنها‭ ‬نجحت،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الأمريكيون،‭ ‬من‭ ‬إقناع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوجهة‭ ‬نظرها،‭ ‬وبأن‭ ‬يكون‭ ‬الهجوم‭ ‬محدودا‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬ردا‭ ‬إيرانيا‭ ‬آخر‭.‬

وأمريكا‭ ‬بهذا‭ ‬تحاول‭ ‬تأكيد‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لها‭ ‬نفوذ‭ ‬كبير‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التطورات‭ ‬والأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬تجنبت‭ ‬أزمة‭ ‬كبرى‭ ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬فإنها‭ ‬تحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة‭. ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬سوف‭ ‬تستخدم،‭ ‬وكما‭ ‬هي‭ ‬العادة،‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬السيناريو‭ ‬كما‭ ‬طرحته‭ ‬أمريكا،‭ ‬أداة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬وصفقات‭ ‬السلاح،‭ ‬والدعم‭ ‬السياسي‭ ‬الأمريكي‭.‬

والأخطر‭ ‬من‭ ‬هذا،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬يتيح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وكذلك‭ ‬اعتداءاتها‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬متحررة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬إيراني‭ ‬يعكر‭ ‬عليها‭ ‬مسيرة‭ ‬مخططاتها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬يعرقلها‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬ثمن‭ ‬كبير‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬بموافقتها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭.‬

وأول‭ ‬مكاسبها‭ ‬حدث‭ ‬بالفعل‭ ‬حين‭ ‬تجنبت‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬لمنشآتها‭ ‬النووية‭ ‬والنفطية،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬حدث‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬مدمرة‭.‬

وبالطبع‭ ‬سوف‭ ‬تعتبر‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬استجابتها‭ ‬لأمريكا‭ ‬بعدم‭ ‬الرد‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬ورقة‭ ‬ضغط‭ ‬تستخدمها‭ ‬لصالحها‭ ‬سواء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬النووية،‭ ‬أو‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬أو‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭.‬

هذا‭ ‬هو‭ ‬الفهم‭ ‬العام‭ ‬لأرباح‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬السيناريو‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬لا‭ ‬نعلمه‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬أو‭ ‬تفاهمات‭ ‬جرت‭ ‬سرا‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬مغلقة‭.‬

هكذا‭ ‬كما‭ ‬نرى،‭ ‬الكل‭ ‬رابح‭ ‬من‭ ‬سيناريو‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

الخاسرون‭ ‬الوحيدون‭ ‬هم‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭.‬

هذه‭ ‬صفقات‭ ‬تجري‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬عربية‭ ‬ونحن‭ ‬بعيدون‭ ‬عنها،‭ ‬ويتم‭ ‬تقرير‭ ‬مصيرها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مصلحة‭ ‬عربية،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬مكسب‭ ‬نجنيه‭.‬

كل‭ ‬العرب‭ ‬سيدفعون‭ ‬الثمن،‭ ‬وأول‭ ‬من‭ ‬سيدفعون‭ ‬الثمن‭ ‬هم‭ ‬الشعبان‭ ‬الفلسطيني‭ ‬واللبناني،‭ ‬اللذان‭ ‬يستخدمهما‭ ‬الكل‭ ‬وقودا‭ ‬لصفقات‭ ‬كبرى‭ ‬تخدم‭ ‬مصالحهم‭.‬

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