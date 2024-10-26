أزمة تهريب المخدرات باستخدام طائرات الدرون تتضاعف في السجون البريطانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشفت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬حوادث‭ ‬التهريب‭ ‬بطائرات‭ ‬الدرون‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬زاد‭ ‬بنحو‭ ‬عشرة‭ ‬أضعاف‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1063‭ ‬حادثة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وحاولت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التصدي‭ ‬لهذه‭ ‬التهديدات،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬حتى‭ ‬توصيلات‭ ‬لسلع‭ ‬منزلية‭ ‬مثل‭ ‬منتجات‭ ‬العناية‭ ‬والاستحمام‭ ‬والمنتجات‭ ‬الغذائية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬لكن‭ ‬القيمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمخدرات‭ ‬داخل‭ ‬السجون،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬أسعارها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أضعاف‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬جعلت‭ ‬منها‭ ‬طريق‭ ‬إمداد‭ ‬جاد‭ ‬لعصابات‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭.‬

وتكشف‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬طائرات‭ ‬الدرون‭ ‬التي‭ ‬رُصدت‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬حول‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭. ‬وكان‭ ‬إجمالي‭ ‬الحوادث‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬1063،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬العدد‭ ‬المسجل‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2021،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأرقام‭ ‬الحقيقية‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬الناجحة‭ ‬بالطائرات‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭.‬