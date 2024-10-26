Sunday, 27 October 2024 02:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أزمة تهريب المخدرات باستخدام طائرات الدرون تتضاعف في السجون البريطانية

10/26/2024 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬السجون‭ ‬البريطانية‭ ‬باستخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬الدرون‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬حادثة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الشرطة‭ ‬تخوض‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬مستمرة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬العصابات‭ ‬التي‭ ‬تهرب‭ ‬الكوكايين‭ ‬والقنب‭ ‬من‭ ‬مسافات‭ ‬بعيدة‭.‬

وكشفت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬حوادث‭ ‬التهريب‭ ‬بطائرات‭ ‬الدرون‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬زاد‭ ‬بنحو‭ ‬عشرة‭ ‬أضعاف‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1063‭ ‬حادثة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وحاولت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التصدي‭ ‬لهذه‭ ‬التهديدات،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬حتى‭ ‬توصيلات‭ ‬لسلع‭ ‬منزلية‭ ‬مثل‭ ‬منتجات‭ ‬العناية‭ ‬والاستحمام‭ ‬والمنتجات‭ ‬الغذائية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬لكن‭ ‬القيمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمخدرات‭ ‬داخل‭ ‬السجون،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬أسعارها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أضعاف‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬جعلت‭ ‬منها‭ ‬طريق‭ ‬إمداد‭ ‬جاد‭ ‬لعصابات‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭.‬

وتكشف‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬طائرات‭ ‬الدرون‭ ‬التي‭ ‬رُصدت‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬حول‭ ‬السجون‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭. ‬وكان‭ ‬إجمالي‭ ‬الحوادث‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬1063،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬العدد‭ ‬المسجل‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2021،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأرقام‭ ‬الحقيقية‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬الناجحة‭ ‬بالطائرات‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭.‬

MENAFN26102024000055011008ID1108820926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث