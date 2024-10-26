رئيس وزراء إيرلندا: ((لا يمكننا تـجاهل صرخات أطـفـال غـزة بـعـــد الآن))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬دعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قال‭ ‬هاريس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬نشهد‭ ‬فيه‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬العنيف،‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يجبرنا‭ ‬على‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬إجراء‭ ‬ممكن‭ ‬لإنهاء‭ ‬ذلك،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬عادة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬الستاندرد The Standard»» ‭:‬ ‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬دائمًا‭ ‬التحدث‭ ‬بصراحة‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬توجد‭ ‬فمن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬وحدة‭ ‬بشأن‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬وتدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬العالم‭ ‬يتحدث‭ ‬لغات‭ ‬مختلفة،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬لغة‭ ‬واحدة‭ ‬يفهمها‭ ‬الجميع‭: ‬صرخة‭ ‬الطفل،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يتجاهل‭ ‬صرخات‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬الآن‮»‬‭.‬