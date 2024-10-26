رئيس وزراء إيرلندا: ((لا يمكننا تـجاهل صرخات أطـفـال غـزة بـعـــد الآن))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، في فعالية أمريكية-إيرلندية أُقيمت في المقر الرسمي للسفير الأمريكي في دبلن، إن العالم يجب أن يستخدم كل وسيلة ممكنة لوقف قتل المدنيين في قطاع غزة. وتعرضت الحكومة الإيرلندية لضغوط من قبل النشطاء لبذل المزيد من الجهد للضغط على الولايات المتحدة لوقف تسليح إسرائيل وسط غضب شعبي كبير من مقتل 42 ألف فلسطيني وإصابة الآلاف الآخرين في عدوان إسرائيل المستمر على غزة.
وقد دعت الحكومة الإيرلندية عدة مرات إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وفي حديثه في مناسبة للاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين إيرلندا والولايات المتحدة قال هاريس: «نحن نعيش في عالم نشهد فيه مستوى من الدمار العنيف، الذي يجب أن يجبرنا على النظر في كل إجراء ممكن لإنهاء ذلك، بما في ذلك الإجراءات التي قد لا يتم النظر فيها عادة». وأضاف نقلا عن صحيفة الستاندرد The Standard»» : «من المهم دائمًا التحدث بصراحة مع الأصدقاء، وبغض النظر عن وجهات النظر المختلفة التي قد توجد فمن المؤكد أنه يمكن أن يكون هناك وحدة بشأن الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العنف في الشرق الأوسط، والإفراج عن جميع الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية». وختم قائلا: «العالم يتحدث لغات مختلفة، لكن هناك لغة واحدة يفهمها الجميع: صرخة الطفل، ولا يمكن للعالم أن يتجاهل صرخات أطفال غزة بعد الآن».
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