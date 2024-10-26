مستكشفة بحرينية تكمل رحلة ملحمية شملت 195 دولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصلت رشا يوسف في جولتها حول العالم إلى مقصدها النهائي وهو الدولة رقم 195 التي تزورها منذ أن بدأت مغامرتها لأن تصبح أول بحريني يطأ أرض كل دولة في العالم. وبدأت رشا مسعاها في عام 2012 وأبلغت الزميلة «جلف ديلي نيوز» أمس بعد أن وصلت إلى اليمن أن مشاعر الفخر عمرتها وهي تلوح بعلم البحرين ليراه الجميع. وكانت رشا البالغة من العمر 42 عاما قد تركت عملها المصرفي وانطلقت في رحلة حول العالم لتلهم النساء الأخريات اللاتي يرتدين الحجاب للتغلب على مخاوفهن والإقدام على اكتشاف العالم.
وكشفت رشا الحاصلة على درجة الماجستير في التمويل أنه على الرغم من قيامها ببعض الرحلات مع أسرتها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فإنها كانت ترغب دائما في السفر أكثر كي تتعرف على مختلف الثقافات والأديان والتقاليد. وأضافت أنها قضت سنوات توفر وتخطط بين الرحلات وبمجرد أن شعرت بالاطمئنان إلى استعداداتها قامت بالاستقالة من وظيفتها في إدارة محافظ الاستثمار قبل انتشار جائحة كوفيد-19. وقالت إنها استطاعت أن تقوم بزيارة 70 دولة قبل الاستقالة من عملها.
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