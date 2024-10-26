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مستكشفة بحرينية تكمل رحلة ملحمية شملت 195 دولة

10/26/2024 7:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصلت‭ ‬رشا‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬مقصدها‭ ‬النهائي‭ ‬وهو‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬195‭ ‬التي‭ ‬تزورها‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬مغامرتها‭ ‬لأن‭ ‬تصبح‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬يطأ‭ ‬أرض‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وبدأت‭ ‬رشا‭ ‬مسعاها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وأبلغت‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬أن‭ ‬مشاعر‭ ‬الفخر‭ ‬عمرتها‭ ‬وهي‭ ‬تلوح‭ ‬بعلم‭ ‬البحرين‭ ‬ليراه‭ ‬الجميع‭. ‬وكانت‭ ‬رشا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬42‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬تركت‭ ‬عملها‭ ‬المصرفي‭ ‬وانطلقت‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لتلهم‭ ‬النساء‭ ‬الأخريات‭ ‬اللاتي‭ ‬يرتدين‭ ‬الحجاب‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬مخاوفهن‭ ‬والإقدام‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬العالم‭.‬

وكشفت‭ ‬رشا‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيامها‭ ‬ببعض‭ ‬الرحلات‭ ‬مع‭ ‬أسرتها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬فإنها‭ ‬كانت‭ ‬ترغب‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬أكثر‭ ‬كي‭ ‬تتعرف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان‭ ‬والتقاليد‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬قضت‭ ‬سنوات‭ ‬توفر‭ ‬وتخطط‭ ‬بين‭ ‬الرحلات‭ ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬شعرت‭ ‬بالاطمئنان‭ ‬إلى‭ ‬استعداداتها‭ ‬قامت‭ ‬بالاستقالة‭ ‬من‭ ‬وظيفتها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬محافظ‭ ‬الاستثمار‭ ‬قبل‭ ‬انتشار‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬قبل‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬عملها‭.‬

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