مستكشفة بحرينية تكمل رحلة ملحمية شملت 195 دولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشفت‭ ‬رشا‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيامها‭ ‬ببعض‭ ‬الرحلات‭ ‬مع‭ ‬أسرتها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬فإنها‭ ‬كانت‭ ‬ترغب‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬أكثر‭ ‬كي‭ ‬تتعرف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان‭ ‬والتقاليد‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬قضت‭ ‬سنوات‭ ‬توفر‭ ‬وتخطط‭ ‬بين‭ ‬الرحلات‭ ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬شعرت‭ ‬بالاطمئنان‭ ‬إلى‭ ‬استعداداتها‭ ‬قامت‭ ‬بالاستقالة‭ ‬من‭ ‬وظيفتها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬محافظ‭ ‬الاستثمار‭ ‬قبل‭ ‬انتشار‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬قبل‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬عملها‭.‬