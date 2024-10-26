مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يسدل الستار على نسخته الـ33

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أسدل مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته الثالثة والثلاثين الستار على نشاطه يوم الخميس الماضي، حيث انطلق أول شهر أكتوبر، مع تقديمه توليفة من الأمسيات التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وأبرزت تنوعاً كبيراً ضم طيفاً واسعاً من الأنماط الفنية الموسيقية، وليأخذ الجمهور في رحلة موسيقية فريدة امتدت على مدار أسابيع.
وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة الثقافة: «اختتمنا النسخة الثالثة والثلاثين من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، الذي شهد طيلة الشهر الجاري نشاطا ثقافيا متنوعا أسهم في إثراء الحراك الثقافي في مملكة البحرين. إن هذا المهرجان يعكس رؤية المملكة في استثمار الثقافة كوسيلة لبناء جسور التواصل والتفاهم، والتأكيد على دور الفن في تعزيز التعايش والسلام بين الشعوب».
وتوجه الشيخ خليفة بالشكر الجزيل لكافة شركاء المهرجان وداعميه والمساهمين فيه من مؤسسات وسفارات، ألهمت وأثرت نشاط هذا الموسم، وهو ما يروّج لمكانة المملكة كمركز للثقافة والفنون على مستوى المنطقة.
ففي مسرح البحرين الوطني قدّم المهرجان أولى حفلاته مع النجمة المصرية فاطمة سعيد برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي. كذلك استضاف المسرح أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم في حفل «خليج الأغاني»، والفنان البحريني محمد عبدالرحيم في حفل بعنوان «يا نجمة سهيل» مع فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.
وفي الصالة الثقافية قدّم مهرجان الموسيقى عدداً من الأمسيات بداية من حفل الموسيقى الإيطالية مع عازف الساكسفون لوكا فيلوتي وعازفة البيانو سيلفيا مانكو، ومن ثم حفل «ثلاثي موسيقى السول ماتي كلاين» من ألمانيا.
كذلك شهدت الصالة أمسية جمعت عازفة البيانو البحرينية الموهوبة نور قاسم مع أوركسترا فيلارمونيكا ديل ميديترانيو الإيطالية، وحفل فن نونغاك الكوري وحفل «ألحان من طريق الحرير» من الصين، وختاماً مع حفل «جوقة مغنّي باريس الصغار»، بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والسفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين.
وألقى المهرجان الضوء على الفنون الشعبية البحرينية عبر أمسيتين لكل من فرقة قلالي للفنون الشعبية في دار المحرّق، وفرقة دار بن حربان في دار بن حربان.
وقدّم مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ضمن نسخته الثالثة والثلاثين برنامج المسؤولية المجتمعية الذي اشتمل على مجموعة من المبادرات التي استهدفت طلبة المدارس من جميع الأعمار. وسعى البرنامج إلى تقديم الفرص للمواهب الناشئة للتعلم والتطور في مجال الفن والموسيقى.
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