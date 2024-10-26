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مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يسدل الستار على نسخته الـ33

10/26/2024 7:07:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أسدل‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬نشاطه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬انطلق‭ ‬أول‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مع‭ ‬تقديمه‭ ‬توليفة‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬وأبرزت‭ ‬تنوعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬ضم‭ ‬طيفاً‭ ‬واسعاً‭ ‬من‭ ‬الأنماط‭ ‬الفنية‭ ‬الموسيقية،‭ ‬وليأخذ‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬موسيقية‭ ‬فريدة‭ ‬امتدت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسابيع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭: ‬‮«‬اختتمنا‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬طيلة‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬نشاطا‭ ‬ثقافيا‭ ‬متنوعا‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الثقافة‭ ‬كوسيلة‭ ‬لبناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاهم،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬والسلام‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‮»‬‭.‬

وتوجه‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لكافة‭ ‬شركاء‭ ‬المهرجان‭ ‬وداعميه‭ ‬والمساهمين‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬وسفارات،‭ ‬ألهمت‭ ‬وأثرت‭ ‬نشاط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يروّج‭ ‬لمكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ففي‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قدّم‭ ‬المهرجان‭ ‬أولى‭ ‬حفلاته‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬المصرية‭ ‬فاطمة‭ ‬سعيد‭ ‬برفقة‭ ‬أوركسترا‭ ‬أوبرا‭ ‬القاهرة‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬نادر‭ ‬عباسي‭. ‬كذلك‭ ‬استضاف‭ ‬المسرح‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬خليج‭ ‬الأغاني‮»‬،‭ ‬والفنان‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬يا‭ ‬نجمة‭ ‬سهيل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬زياد‭ ‬زيمان‭.‬

وفي‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬قدّم‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإيطالية‭ ‬مع‭ ‬عازف‭ ‬الساكسفون‭ ‬لوكا‭ ‬فيلوتي‭ ‬وعازفة‭ ‬البيانو‭ ‬سيلفيا‭ ‬مانكو،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬ثلاثي‭ ‬موسيقى‭ ‬السول‭ ‬ماتي‭ ‬كلاين‮»‬‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭.‬

كذلك‭ ‬شهدت‭ ‬الصالة‭ ‬أمسية‭ ‬جمعت‭ ‬عازفة‭ ‬البيانو‭ ‬البحرينية‭ ‬الموهوبة‭ ‬نور‭ ‬قاسم‭ ‬مع‭ ‬أوركسترا‭ ‬فيلارمونيكا‭ ‬ديل‭ ‬ميديترانيو‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وحفل‭ ‬فن‭ ‬نونغاك‭ ‬الكوري‭ ‬وحفل‭ ‬‮«‬ألحان‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‮»‬‭ ‬من‭ ‬الصين،‭ ‬وختاماً‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬جوقة‭ ‬مغنّي‭ ‬باريس‭ ‬الصغار‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والسفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وألقى‭ ‬المهرجان‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬أمسيتين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ ‬قلالي‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬المحرّق،‭ ‬وفرقة‭ ‬دار‭ ‬بن‭ ‬حربان‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬بن‭ ‬حربان‭.‬

وقدّم‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى‭ ‬ضمن‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬برنامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬الذي‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭. ‬وسعى‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الفرص‭ ‬للمواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬للتعلم‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬والموسيقى‭.‬

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