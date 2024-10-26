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أسري تنظم فعالية توعوية حول سرطان الثدي

10/26/2024 7:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامناً‭ ‬مع‭ ‬أكتوبر‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬نظمت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬فعالية‭ ‬توعوية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬الشركة‭ ‬بالحد،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬وتفاعل‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬منتسبات‭ ‬الشركة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬وعرضا‭ ‬ملهما‭ ‬لرحلة‭ ‬تعافي‭ ‬أحد‭ ‬الناجيات‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك؛،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬للمشاركات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬الصحة‭ ‬والجمال‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬بالشركة‭ ‬التزام‭ ‬أسري‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬الممكنة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬وتشجيع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬ومستدام‭.‬

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