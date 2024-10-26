أسري تنظم فعالية توعوية حول سرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬وعرضا‭ ‬ملهما‭ ‬لرحلة‭ ‬تعافي‭ ‬أحد‭ ‬الناجيات‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك؛،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬للمشاركات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬الصحة‭ ‬والجمال‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬بالشركة‭ ‬التزام‭ ‬أسري‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬الممكنة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬وتشجيع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬ومستدام‭.‬