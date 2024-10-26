أسري تنظم فعالية توعوية حول سرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تزامناً مع أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، نظمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) فعالية توعوية بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وذلك بمقر الشركة بالحد، وسط حضور وتفاعل مميز من منتسبات الشركة.
وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية وعرضا ملهما لرحلة تعافي أحد الناجيات من المرض. بالإضافة إلى ذلك؛، تم تنظيم معرض على هامش الفعالية بمشاركة عدد من الصيدليات التي قدمت للمشاركات مجموعة من منتجات الصحة والجمال.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الماجد مدير دائرة الاتصال المؤسسي بالشركة التزام أسري بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتعزيز الوعي الصحي بين جميع منتسبيها وتشجيع أسلوب حياة صحي ومستدام.
MENAFN26102024000055011008ID1108820922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.