خلال تكريم الفائزات بمسابقة تصميم مركز شريفة كانو للفنون:

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وزير ا الأشغال والشباب يؤكّدان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب البحريني
خالد كانو: نحرص على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية
اختتمت فعاليات مسابقة أفضل تصميم لمركز شريفة كانو للفنون، وذلك بحضور المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وخالد محمد كانو رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، وعدد من المدعوين ورواد الحركة الفنية في المملكة.
وكرم كل من وزير الأشغال ووزيرة شؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو الفائزتين بالمركز الأول لطيفة الخياط ومريم الجميري، فيما حققت عبير جناحي وعائشة السعيد المركز الثاني.
وبهذه المناسبة، صرح المهندس إبراهيم بن حسن الحواج بأن مركز شريفة كانو للفنون يمثل امتداداً لدعم عائلة كانو للحركة الفنية والثقافية والاجتماعية في مملكة البحرين، مشيداً بجهود مؤسسة كانو الخيرية التابعة لشركة يوسف بن أحمد كانو ومساهمتها في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية.
وأضاف أن المركز سيكون منصة لدعم الشباب البحريني، من خلال فتح آفاق جديدة لتطوير مهاراتهم الفنية، وتزويدهم بالفرص النوعية لإبراز قدراتهم الإبداعية، وبما يحقّق الأهداف المنشودة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم بفعالية في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة على كافة الصُعد.
ونوّه إلى أن وزارة الأشغال تفخر بأن تكون جزءًا من هذا المشروع الفني الرائد، حيث أشرفت الوزارة على المسابقة الشبابية لتصميم المشروع، وستتولى مستقبلاً الإشراف على تنفيذه، مشيداً بالإبداع والابتكار الذي تميز به العمل الفائز، مؤكداً أن اختيار أفضل تصميم يعكس رؤية مستقبلية تلبي احتياجات المركز بما يعزز البيئة الفنية والثقافية في المملكة.
من جانبها أكدت وزيرة شؤون الشباب أهمية الشراكة القائمة بين وزارة شؤون الشباب ووزارة الأشغال وشركة يوسف بن أحمد كانو، والتي أثمرت توفير حاضنة شبابية متميزة تسهم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم في مجالات الفنون، فضلاً عن استثمار طاقات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال مركز متكامل تتوافر فيه كافة السبل لاكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية.
وأوضحت أنّ الوزارة حريصة على دعم القطاع الشبابي وتوفير البيئة التي تواكب طموحاتهم. وفي هذا الإطار، تبنّت الوزارة هذا المشروع الشبابي الرائد وإقامته على أرض مملوكة لوزارة شؤون الشباب بالإضافة إلى مساهمتها في الإعداد والتنفيذ للمسابقة الشبابية لاختيار أفضل تصميم للمركز.
وأضافت أن الهدف من إطلاق مسابقة لإعداد تصاميم المركز يؤكد التوجّهات الرامية إلى منح الشباب فرصة المساهمة في هذا المركز باعتبارهم الأقدر على توصيف احتياجاتهم.
من جانبه، أكد خالد محمد كانو أن هذا المركز يمثّل جانباً مما توليه الشركة من اهتمام خاص لدعم المبادرات الفنية الرائدة، مشيرًا إلى أن المسابقة المعمارية لإعداد التصاميم والتصورات الأولية لمركز شريفة كانو للفنون تهدف إلى تشجيع وتحفيز الشباب على المشاركة في رسم ملامح المركز وصياغة رؤيته، مضيفًا أن الشركة تدرك أهمية القطاع الفني، كواحدٍ من المجالات الواعدة في مجال الأعمال والاستثمار، وتوفير فرص العمل ودعم المواهب الفنية وتحويلها إلى مؤسسات أعمال قائمة بذاتها.
وأكد كانو حرص الشركة على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكوميــة في شتى المجالات، وبالأخص مع وزارة شــؤون الشبــاب لما تقدّمه الوزارة من مبادرات هادفة لاحتضان ورعاية المواهب الشبابية فضلًا عن التعاون المثمر مع وزارة الأشغال لما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال الإشراف على تنفيذ المشروعات الوطنية.
ويعكس مشروع مركز شريفة كانو للفنون سبل الشراكة البناءة بين وزارة شؤون الشباب ووزارة الأشغال وبدعم من مؤسسة كانو الخيرية، حيث يسهم هذا المركز في توفير بيئة ملائمة لاحتضان المواهب الشابة، وتنمية مهاراتهم الفنية، وتوجيه طاقاتهم الإبداعية، بهدف تأهيل جيل متميز من الكوادر الفنية الشابة.
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