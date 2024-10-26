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خلال تكريم الفائزات بمسابقة تصميم مركز شريفة كانو للفنون:

10/26/2024 7:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير ا الأشغال والشباب يؤكّدان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب البحريني

خالد كانو: نحرص على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية

اختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬مسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬تصميم‭ ‬لمركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وخالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬ورواد‭ ‬الحركة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وكرم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬ووزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الفائزتين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬لطيفة‭ ‬الخياط‭ ‬ومريم‭ ‬الجميري،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬عبير‭ ‬جناحي‭ ‬وعائشة‭ ‬السعيد‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬يمثل‭ ‬امتداداً‭ ‬لدعم‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬للحركة‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬مؤسسة‭ ‬كانو‭ ‬الخيرية‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيكون‭ ‬منصة‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالفرص‭ ‬النوعية‭ ‬لإبراز‭ ‬قدراتهم‭ ‬الإبداعية،‭ ‬وبما‭ ‬يحقّق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬تسهم‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصُعد‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تفخر‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفني‭ ‬الرائد،‭ ‬حيث‭ ‬أشرفت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬الشبابية‭ ‬لتصميم‭ ‬المشروع،‭ ‬وستتولى‭ ‬مستقبلاً‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذه،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬الذي‭ ‬تميز‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬الفائز،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬تصميم‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المركز‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬البيئة‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬توفير‭ ‬حاضنة‭ ‬شبابية‭ ‬متميزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفنون،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬طاقات‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬متكامل‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬طموحاتهم‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬تبنّت‭ ‬الوزارة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الشبابي‭ ‬الرائد‭ ‬وإقامته‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملوكة‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنفيذ‭ ‬للمسابقة‭ ‬الشبابية‭ ‬لاختيار‭ ‬أفضل‭ ‬تصميم‭ ‬للمركز‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬لإعداد‭ ‬تصاميم‭ ‬المركز‭ ‬يؤكد‭ ‬التوجّهات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬الشباب‭ ‬فرصة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الأقدر‭ ‬على‭ ‬توصيف‭ ‬احتياجاتهم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬يمثّل‭ ‬جانباً‭ ‬مما‭ ‬توليه‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الفنية‭ ‬الرائدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬المعمارية‭ ‬لإعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬والتصورات‭ ‬الأولية‭ ‬لمركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬المركز‭ ‬وصياغة‭ ‬رؤيته،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬القطاع‭ ‬الفني،‭ ‬كواحدٍ‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬ودعم‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬أعمال‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها‭. ‬

‏وأكد‭ ‬كانو‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكوميــة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وبالأخص‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شــؤون‭ ‬الشبــاب‭ ‬لما‭ ‬تقدّمه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬هادفة‭ ‬لاحتضان‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬الوطنية‭. ‬

ويعكس‭ ‬مشروع‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬سبل‭ ‬الشراكة‭ ‬البناءة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬كانو‭ ‬الخيرية،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬لاحتضان‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬وتوجيه‭ ‬طاقاتهم‭ ‬الإبداعية،‭ ‬بهدف‭ ‬تأهيل‭ ‬جيل‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬الشابة‭.‬

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