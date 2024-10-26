الخالدية يلاقي الرفاع الشرقي بدوري ناصر الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويدخل‭ ‬الخالدية‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬حققهما‭ ‬على‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ (‬5-0‭) ‬والرفاع‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬متتالية‭.‬

ويخوض‭ ‬الخالدية‭ ‬المواجهة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭) ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يأمل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬وكسب‭ ‬أولى‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬