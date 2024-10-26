الخالدية يلاقي الرفاع الشرقي بدوري ناصر الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تتواصل اليوم الأحد الجولة الرابعة في منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي فريق الخالدية بنظيره الرفاع الشرقي عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي المحرق في عراد.
ويدخل الخالدية اللقاء وفي رصيده 6 نقاط من فوزين حققهما على فريقي المنامة (5-0) والرفاع (1-0)، في حين يدخل الرفاع الشرقي المواجهة من دون رصيد من النقاط بعد خسارته ثلاث جولات متتالية.
ويخوض الخالدية المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على القوة الجوية العراقي بنتيجة (2-1) بدوري أبطال آسيا 2، في المقابل يأمل فريق الرفاع الشرقي الظهور بصورة أفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية، وكسب أولى النقاط في الموسم الحالي.
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