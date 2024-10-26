النجمة يتعادل مع المحرق.. وفوز الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
تواصلت مساء أمس السبت الجولة الرابعة من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى تعادلا سلبيا بين فريقي النجمة والمحرق من دون أهداف، وبهذه النتيجة رفع النجمة رصيده إلى 4 نقاط، وفي المقابل رفع المحرق رصيده إلى 8 نقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد.
وفي اللقاء الثاني فاز الشباب على حساب نظيره البحرين بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي الشباب اللاعب دينوبيتير (1)، والسيد إبراهيم علوي (90+5)، بينما سجل هدف البحرين اللاعب أندرسون جونيور (37)، ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد البحرين عند 6 نقاط، وشهدت المباراة حالة طرد عند الدقيقة (85) جاءت من نصيب مدافع الشباب سيد محمود الموسوي.
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