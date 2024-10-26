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النجمة يتعادل مع المحرق.. وفوز الشباب

10/26/2024 7:07:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


تواصلت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تعادلا‭ ‬سلبيا‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والمحرق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الشباب‭ ‬اللاعب‭ ‬دينوبيتير‭ (‬1‭)‬،‭ ‬والسيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علوي‭ (‬90+5‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬البحرين‭ ‬اللاعب‭ ‬أندرسون‭ ‬جونيور‭ (‬37‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حالة‭ ‬طرد‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬85‭) ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬مدافع‭ ‬الشباب‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬الموسوي‭.‬

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