Sunday, 27 October 2024 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية

10/26/2024 7:07:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحق‭ ‬برشلونة‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬شهرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسقطه‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬بصورة‭ ‬مذلّة‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ‭ ‬11‭.‬

ويدين‭ ‬البلاوغرانا‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬هدافه‭ ‬الهولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬صاحب‭ ‬الثنائية‭ (‬54‭ ‬و56‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكمل‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ (‬77‭) ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ (‬84‭) ‬مهرجان‭ ‬الأهداف‭. ‬

ووسّع‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭. ‬كما‭ ‬أنهى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬مباراة‭ ‬للميرينغي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ ‬للريال‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عرضا‭ ‬مهيمنا‭ ‬توّجه‭ ‬بإحراز‭ ‬بطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وخاض‭ ‬الفريقان‭ ‬اللقاء‭ ‬بحارسيهما‭ ‬البديلين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اصابة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬الاوكراني‭ ‬اندري‭ ‬لونين،‭ ‬والألماني‭ ‬مارك‭-‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬مكانه‭ ‬إيناكي‭ ‬بينيا‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭. ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬للاصابة،‭ ‬وكذلك‭ ‬افتقد‭ ‬برشلونة‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬فيرّان‭ ‬توريس‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭.‬

وخاض‭ ‬نجم‭ ‬الميرينغي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكن‭ ‬شابه‭ ‬سوء‭ ‬الحظ‭ ‬واهدار‭ ‬الفرص،‭ ‬حيث‭ ‬ألغي‭ ‬له‭ ‬هدفان‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ (‬23‭ ‬و66‭). ‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬منذ‭ ‬لحظاتها‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أنّ‭ ‬المجريات‭ ‬ستكون‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومليئة‭ ‬بالاحداث‭. ‬

ومتسلحا‭ ‬بصخب‭ ‬جمهوره‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنبايو،‭ ‬بادر‭ ‬ريال‭ ‬مبكرا‭ ‬الى‭ ‬الهجوم‭ ‬ساعيا‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الزخم،‭ ‬وحصل‭ ‬مبابي‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬من‭ ‬انفرادية‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬محظوظا‭ ‬برفع‭ ‬راية‭ ‬التسلل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬الخارجية‭ (‬3‭).‬

MENAFN26102024000055011008ID1108820917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث