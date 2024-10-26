برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويدين‭ ‬البلاوغرانا‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬هدافه‭ ‬الهولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬صاحب‭ ‬الثنائية‭ (‬54‭ ‬و56‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكمل‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ (‬77‭) ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ (‬84‭) ‬مهرجان‭ ‬الأهداف‭. ‬

ووسّع‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭. ‬كما‭ ‬أنهى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬مباراة‭ ‬للميرينغي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ ‬للريال‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عرضا‭ ‬مهيمنا‭ ‬توّجه‭ ‬بإحراز‭ ‬بطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وخاض‭ ‬الفريقان‭ ‬اللقاء‭ ‬بحارسيهما‭ ‬البديلين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اصابة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬الاوكراني‭ ‬اندري‭ ‬لونين،‭ ‬والألماني‭ ‬مارك‭-‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬مكانه‭ ‬إيناكي‭ ‬بينيا‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭. ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬للاصابة،‭ ‬وكذلك‭ ‬افتقد‭ ‬برشلونة‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬فيرّان‭ ‬توريس‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭.‬

وخاض‭ ‬نجم‭ ‬الميرينغي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكن‭ ‬شابه‭ ‬سوء‭ ‬الحظ‭ ‬واهدار‭ ‬الفرص،‭ ‬حيث‭ ‬ألغي‭ ‬له‭ ‬هدفان‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ (‬23‭ ‬و66‭). ‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬منذ‭ ‬لحظاتها‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أنّ‭ ‬المجريات‭ ‬ستكون‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومليئة‭ ‬بالاحداث‭. ‬

ومتسلحا‭ ‬بصخب‭ ‬جمهوره‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنبايو،‭ ‬بادر‭ ‬ريال‭ ‬مبكرا‭ ‬الى‭ ‬الهجوم‭ ‬ساعيا‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الزخم،‭ ‬وحصل‭ ‬مبابي‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬من‭ ‬انفرادية‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬محظوظا‭ ‬برفع‭ ‬راية‭ ‬التسلل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬الخارجية‭ (‬3‭).‬