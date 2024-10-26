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حبس أربعة متهمين وتغريم آخرين لاشتراكهم في الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة)

10/26/2024 7:07:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬السادسة‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬الصيد‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ (‬الكوفة‭) ‬بحبس‭ ‬أربعة‭ ‬متهمين‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬وإبعادهم‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬وتغريم‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين‭ ‬مبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬القارب‭ ‬والشباك‭ ‬وقيمة‭ ‬المصيد‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬مفاده‭ ‬رصد‭ ‬قارب‭ ‬على‭ ‬متنه‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬يزاولون‭ ‬الصيد‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ (‬الكوفة‭) ‬الممنوعة‭ ‬قانوناً،‭ ‬وعند‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬للدورية‭ ‬البحرية‭ ‬الأمنية‭ ‬قاموا‭ ‬بالهرب‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬فتم‭ ‬اللحاق‭ ‬بهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم،‭ ‬وضبط‭ ‬بحوزتهم‭ ‬40‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج‭. ‬وبمعاينة‭ ‬القارب‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬القارب‭. ‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬الذين‭ ‬أقروا‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬بشأن‭ ‬ممارسة‭ ‬الصيد‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ ‬وعدم‭ ‬تشغيل‭ ‬الأنوار‭ ‬الملاحية‭ ‬لمنع‭ ‬التصادم،‭ ‬والإبحار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬ومنع‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬وعدم‭ ‬توفير‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬النجاة‭ ‬وصندوق‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬وطفاية‭ ‬الحريق،‭ ‬وقد‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬احتياطياً‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬متهمين‭ ‬بحرينيين‭ ‬ثبت‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬اشتراكهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬وتم‭ ‬حبسهم‭ ‬احتياطياً،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬أيضاً‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬القارب،‭ ‬وإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬

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