حبس أربعة متهمين وتغريم آخرين لاشتراكهم في الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمها في واقعة الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة) بحبس أربعة متهمين مدة شهر وإبعادهم نهائياً عن البلاد وتغريم متهمين آخرين مبلغ ألف دينار ومصادرة القارب والشباك وقيمة المصيد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده رصد قارب على متنه أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية يزاولون الصيد باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة) الممنوعة قانوناً، وعند مشاهدتهم للدورية البحرية الأمنية قاموا بالهرب من الموقع، فتم اللحاق بهم والقبض عليهم، وضبط بحوزتهم 40 كيلو من الروبيان الطازج. وبمعاينة القارب تبين عدم توافر أدوات السلامة على متن القارب.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، واستجوبت المتهمين الذين أقروا بما نسب إليهم من اتهام بشأن ممارسة الصيد باستخدام شباك الجر القاعية وعدم تشغيل الأنوار الملاحية لمنع التصادم، والإبحار من دون ترخيص ومنع رجال الأمن من حق الرقابة والتفتيش وعدم توفير أدوات السلامة المتمثلة في سترة النجاة وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً والقبض على متهمين بحرينيين ثبت بالتحقيقات اشتراكهم ومساعدتهم على ارتكاب الجريمة وتم حبسهم احتياطياً، كما أمرت النيابة أيضاً بالتحفظ على القارب، وإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
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