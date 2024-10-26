10 سنوات لإفريقي حاول تهريب ألف قرص مخدر في مواد غذائية بالمطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقرت محكمة التمييز حكما بسجن إفريقي مدة 10 سنوات أدين بجلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بلغت 1020 قرصا مخبأة بداخل علب المواد الغذائية، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنهما بدائرة أمن مطار البحرين الدولي المتهم الأول
– الطاعن بأنه جلب وحاز بقصد الاتجار في مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فيما وجهت للمتهم الثاني بأنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جلب المادة المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكان المتهم قد حضر إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي قادماً من دولة إفريقية وبتمرير أمتعته عبر جهاز الأشعة اشتبه ضابط الجمارك فوضع علامة على أمتعته كي يتم تفتيشها وبالفعل تم تفتيش الأمتعة وعثر على الأقراص الطبية تبين أنها مؤثرات عقلية وكانت جميع تلك المواد مخبأة وملفوفة بشريط لاصق وكانت مخبأة بين مواد غذائية.
وبسؤال المتهم قرر أنه جلب تلك المواد للمتهم الثاني وعليه تم ضبط المتهم الثاني الذي قرر أنه اتفق مع المتهم الأول على أن يقوم بجلب تلك المواد وبإجراء التحريات تبين أن الأول والثاني يعملان ضمن شبكة تقوم بجلب المواد المخدرة والاتجار فيها في مملكة البحرين.
حيث عاقبتهما المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن مدة عشر سنين وتغريم كل منهما خمسة آلاف دينار وإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وهو ما أيدته محكمة الاستئناف العليا وأقرته محكمة التمييز.
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