10 سنوات لإفريقي حاول تهريب ألف قرص مخدر في مواد غذائية بالمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية‭ ‬وبتمرير‭ ‬أمتعته‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬اشتبه‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬فوضع‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬أمتعته‭ ‬كي‭ ‬يتم‭ ‬تفتيشها‭ ‬وبالفعل‭ ‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬الأمتعة‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬الأقراص‭ ‬الطبية‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مؤثرات‭ ‬عقلية‭ ‬وكانت‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬مخبأة‭ ‬وملفوفة‭ ‬بشريط‭ ‬لاصق‭ ‬وكانت‭ ‬مخبأة‭ ‬بين‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬قرر‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬أنه‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بجلب‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬يعملان‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والاتجار‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

حيث‭ ‬عاقبتهما‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنين‭ ‬وتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وإبعادهما‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أيدته‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬وأقرته‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬