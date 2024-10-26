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((الأعلى للقضاء)) و((التشريع والرأي القانوني)) ينظمان ورشة عمل المهارات القانونية لمراجعة وصياغة العقود

10/26/2024 7:07:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬المهارات‭ ‬القانونية‭ ‬لمراجعة‭ ‬وصياغة‭ ‬العقود‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬قدمتها‭ ‬المستشار‭ ‬المساعد‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬الزياني‭.‬

وهدفت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬لمراجعة‭ ‬وصياغة‭ ‬العقود‭ ‬القانونية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬النافذة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬استعراض‭ ‬نماذج‭ ‬عملية‭ ‬للعقود،‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬أبرز‭ ‬الجوانب‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬مراعاتها‭ ‬عند‭ ‬صياغة‭ ‬العقود،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الدقة‭ ‬القانونية‭ ‬وتفادي‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والخدمات‭ ‬يوسف‭ ‬المحميد‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الورشة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬القانونية‭ ‬للموظفين،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬المحلية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬أداء‭ ‬العمل‭ ‬القانوني‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬القانونية‭ ‬للموظفين‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭.‬

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