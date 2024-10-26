الاحتلال ينسحب من مستشفى كمال عدوان بعد اعتقال العشرات وإحداث أضرار كبيرة بمبانيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬المستشفى،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرافق‭ ‬طبية‭ ‬تكافح‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬لحقت‭ ‬بعدة‭ ‬مبان‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬احتجز‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬44‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬المستشفى‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬فردا‭. ‬وأضافوا‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬14‭ ‬منهم،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭.‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬طفلين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬توفيا‭ ‬داخل‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصابت‭ ‬النيران‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المولدات‭ ‬ومحطة‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭ ‬الجمعة‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬أطقم‭ ‬التمريض‭ ‬خلال‭ ‬المداهمة‭ ‬وتدمير‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭. ‬

وقال‭ ‬مروان‭ ‬الهمص‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭: ‬‮«‬سلامة‭ ‬وحياة‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تركوا‭ ‬بدون‭ ‬طاقم‭ ‬طبي‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬خطر‮»‬‭. ‬

ورفضت‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬أوامر‭ ‬الاحتلال‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬مرضاهم‭ ‬دون‭ ‬رعاية‭. ‬وقبل‭ ‬مداهمة‭ ‬الجيش،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬منهم‭ ‬مرضى‭ ‬ومرافقون‭ ‬لهم‭.‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬وصفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مأساوية‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬توفير‭ ‬ممر‭ ‬آمن‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬أماكنهم‭. ‬

وأضافت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬المستمرة‭ ‬والقيود‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأساسية‭ ‬تترك‭ ‬بقية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬مروعة‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬المستشفيات‭ ‬بالإخلاء،‭ ‬ما‭ ‬يترك‭ ‬فراغا‭ ‬محتملا‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬المتبقين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬نقصا‭ ‬شديدا‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬بينما‭ ‬يستمر‭ ‬توافد‭ ‬المرضى‭ ‬الجدد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬التوغل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬واقتحام‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬يمثلان‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬بمقدور‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬يرتكبهما‭ ‬بدون‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬أدت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬استمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذين‭ ‬أعادوا‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفهم‭ ‬هناك‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬أمس‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬كان‭ ‬يعتزم‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬إسلام‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬ارتقى‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكه‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬التي‭ ‬حاصرته‭ ‬لساعات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬بمخيم‭ ‬طولكرم‮»‬‭.‬