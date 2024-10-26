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مقتل 50 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في السودان

10/26/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القضارف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬خمسون‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬السودان‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬حاصرت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬لجان‭ ‬المقاومة،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للديمقراطية‭. ‬واندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬والحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للبلاد،‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬حليفه‭ ‬ونائبه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي‭.
‬خلّفت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى،‭ ‬وشردت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬وتسببت‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بإحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭. ‬

وأكدت‭ ‬تنسيقية‭ ‬لجان‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحصاحيصا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تتعرض‭ ‬قريتا‭ ‬السريحة‭ ‬وأزرق‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مليشيا‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬خمسين‭ ‬قتيلا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬جريح‭ ‬في‭ ‬السريحة،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬إمكان‭ ‬إخراج‭ ‬الإصابات‭ ‬من‭ ‬القرية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬والقنص‭. ‬ولم‭ ‬تورد‭ ‬التنسيقية‭ ‬أي‭ ‬حصيلة‭ ‬للضحايا‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬أزرق‭ ‬المجاورة،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تتعرض‭ ‬لحصار‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المليشيا‭ ‬وللانتهاكات‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬السريحة‮»‬‭. ‬وصعدت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬الزراعية‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم،‭ ‬بعد‭ ‬انشقاق‭ ‬قيادي‭ ‬فيها‭ ‬وانضمامه‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭. ‬وبسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬كاملة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬راهنا‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭. ‬

ودعت‭ ‬نقابة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬الجمعة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬آمنة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬قرى‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يتعرضون‭ ‬لإبادة‭ ‬جماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مليشيات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬إمكانية‭ ‬لإسعاف‭ ‬المصابين‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إخراجهم‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قرى‭ ‬بأن‭ ‬غالبية‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬أرغمت‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬أبوابها‭. ‬

اتُهمت‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬بينها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تنفي‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭. ‬كذلك‭ ‬نفت‭ ‬تشاد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬تأجيج‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬وجهها‭ ‬إليها‭ ‬الأربعاء‭ ‬حاكم‭ ‬دارفور‭ ‬مني‭ ‬ميناوي‭ ‬الذي‭ ‬يتزعم‭ ‬أحد‭ ‬الفصائل‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭. ‬وقال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كلام‭ ‬الله،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التشادية‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬إر‭ ‬إف‭ ‬إي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تشاد‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬تأجيج‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توريد‭ ‬أسلحة،‭ ‬فنحن‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬طاولتها‭ ‬تداعيات‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬نائبة‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬كاثرين‭ ‬باتيلو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬اقتصادية‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة،‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬عواقب‭ ‬النزاعات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإفريقي‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة‭ ‬ضعيفة‭ ‬أصلا‭ ‬ولديها‭ ‬تحديات‭ ‬خاصة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتغلب‭ ‬عليها،‭ ‬وتواجه‭ ‬حاليا‭ ‬تدفق‭ ‬لاجئين،‭ ‬ومشاكل‭ ‬أمنية،‭ ‬وصعوبات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لنموها‮»‬‭. ‬

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