Sunday, 27 October 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل عشرة شرطيين في ((هجوم إرهابي)) في جنوب شرق إيران

10/26/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬شرطيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬إرهابي‮»‬‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تشهد‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭ ‬المحاذية‭ ‬لباكستان‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالتا‭ ‬مهر‭ ‬وتسنيم‭ ‬المحليتان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تفتان‭ ‬ضد‭ ‬آليات‭ ‬للشرطة‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬توضحا‭ ‬لا‭ ‬طبيعة‭ ‬الهجوم‭ ‬ولا‭ ‬مصير‭ ‬المهاجمين‭. ‬

ولم‭ ‬تتبنَّ‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬كلم‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للأنباء‭ ‬إرنا‭ ‬الرسمية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬بمقتل‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬عناصر‭ (‬من‭ ‬الشرطة‭) ‬في‭ ‬وحدتي‭ ‬دورية‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬كمين‮»‬‭. ‬ويعد‭ ‬الهجوم‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬حصدا‭ ‬للأرواح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬

وسيستان‭-‬بلوشستان‭ ‬المحاذية‭ ‬لباكستان‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬محافظات‭ ‬إيران،‭ ‬وغالبية‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬أقلية‭ ‬البلوش‭ ‬السنية‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬المحافظة‭ ‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬ومجموعات‭ ‬مسلحّة‭. ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬قُتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬شرطيون‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬منفصلين‭ ‬وقعا‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬وأعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العدل‮»‬‭ ‬الجهادية‭ ‬السنية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬والناشطة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إيران‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجومين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬تلجرام‭. ‬

وتبنّت‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬هجمات‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬وتصنّف‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬‮«‬منظّمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تتبادل‭ ‬إيران‭ ‬وباكستان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بإيواء‭ ‬جماعات‭ ‬معارضة‭ ‬تشن‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬أحد‭ ‬البلدين‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أراضي‭ ‬الآخر‭. ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يناير،‭ ‬نفذت‭ ‬إيران‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬استهدفت‭ ‬مقر‭ ‬الجماعة،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬مهر‭ ‬للأنباء‭. ‬

تم‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العدل‮»‬‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نشطاء‭ ‬انفصاليين‭ ‬من‭ ‬البلوش،‭ ‬الأقلية‭ ‬التي‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬أبنائها‭ ‬بنحو‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المنتشرين‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وباكستان‭ ‬وأفغانستان‭. ‬

ويدعو‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الجهاد‭ ‬المسلح‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

MENAFN26102024000055011008ID1108820911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث