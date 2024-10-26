مقتل عشرة شرطيين في ((هجوم إرهابي)) في جنوب شرق إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طهران - (أ ف ب): قتل عشرة شرطيين على الأقل أمس السبت في جنوب شرق إيران في «هجوم إرهابي» وقع في منطقة تشهد اضطرابات في محافظة سيستان بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان، على ما أفادت وسائل إعلام محلية. وذكرت وكالتا مهر وتسنيم المحليتان أن «عشرة أشخاص قتلوا في عمل إرهابي وقع في منطقة تفتان ضد آليات للشرطة»، بدون أن توضحا لا طبيعة الهجوم ولا مصير المهاجمين.
ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع على بعد نحو 1200 كلم إلى جنوب شرق العاصمة طهران. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا الرسمية نقلا عن بيان لقوات الأمن بمقتل «عشرة عناصر (من الشرطة) في وحدتي دورية» جراء «كمين». ويعد الهجوم واحدا من الأكثر حصدا للأرواح في هذه المنطقة منذ أشهر.
وسيستان-بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان، هي من أفقر محافظات إيران، وغالبية سكانها من أقلية البلوش السنية. وغالبا ما تشهد المحافظة مناوشات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة. في مطلع أكتوبر قُتل ستة أشخاص على الأقل بينهم شرطيون في هجومين منفصلين وقعا في المحافظة. وأعلنت جماعة «جيش العدل» الجهادية السنية المتمركزة في باكستان والناشطة في جنوب شرق إيران مسؤوليتها عن الهجومين في بيان عبر تلجرام.
وتبنّت هذه الجماعة التي تشكلت في 2012، هجمات عدّة في الأشهر الأخيرة. وتصنّف إيران والولايات المتحدة هذه الجماعة «منظّمة إرهابية». وغالبا ما تتبادل إيران وباكستان الاتهامات بإيواء جماعات معارضة تشن انطلاقا من أراضي أحد البلدين هجمات ضد أراضي الآخر. في منتصف يناير، نفذت إيران ضربة في باكستان استهدفت مقر الجماعة، وفقا لوكالة مهر للأنباء.
تم تشكيل «جيش العدل» على يد نشطاء انفصاليين من البلوش، الأقلية التي يقدر عدد أبنائها بنحو عشرة ملايين، غالبيتهم من السنة المنتشرين بين إيران وباكستان وأفغانستان.
ويدعو أعضاء الجماعة بانتظام إلى «الجهاد المسلح» ضد الجمهورية الإسلامية.
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