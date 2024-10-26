مقتل عشرة شرطيين في ((هجوم إرهابي)) في جنوب شرق إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولم‭ ‬تتبنَّ‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬كلم‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للأنباء‭ ‬إرنا‭ ‬الرسمية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬بمقتل‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬عناصر‭ (‬من‭ ‬الشرطة‭) ‬في‭ ‬وحدتي‭ ‬دورية‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬كمين‮»‬‭. ‬ويعد‭ ‬الهجوم‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬حصدا‭ ‬للأرواح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬

وسيستان‭-‬بلوشستان‭ ‬المحاذية‭ ‬لباكستان‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬محافظات‭ ‬إيران،‭ ‬وغالبية‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬أقلية‭ ‬البلوش‭ ‬السنية‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬المحافظة‭ ‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإيرانية‭ ‬ومجموعات‭ ‬مسلحّة‭. ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬قُتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬شرطيون‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬منفصلين‭ ‬وقعا‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬وأعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العدل‮»‬‭ ‬الجهادية‭ ‬السنية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬والناشطة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إيران‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجومين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬تلجرام‭. ‬

وتبنّت‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬هجمات‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬وتصنّف‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬‮«‬منظّمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تتبادل‭ ‬إيران‭ ‬وباكستان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بإيواء‭ ‬جماعات‭ ‬معارضة‭ ‬تشن‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬أحد‭ ‬البلدين‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أراضي‭ ‬الآخر‭. ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يناير،‭ ‬نفذت‭ ‬إيران‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬استهدفت‭ ‬مقر‭ ‬الجماعة،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬مهر‭ ‬للأنباء‭. ‬

تم‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العدل‮»‬‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نشطاء‭ ‬انفصاليين‭ ‬من‭ ‬البلوش،‭ ‬الأقلية‭ ‬التي‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬أبنائها‭ ‬بنحو‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المنتشرين‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وباكستان‭ ‬وأفغانستان‭. ‬

ويدعو‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الجهاد‭ ‬المسلح‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬