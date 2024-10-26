Sunday, 27 October 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميتا تلجأ إلى تقنية التعرف على الوجه لمنع الاحتيال بصور المشاهير

10/26/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬‮«‬ميتا‭ ‬بلاتفورمز‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لـ«فيسبوك‮»‬،‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجه،‭ ‬لمكافحة‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬صور‭ ‬المشاهير‭ ‬لجعل‭ ‬الإعلانات‭ ‬تبدو‭ ‬أكثر‭ ‬شرعية،‭ ‬وهي‭ ‬استراتيجية‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬إعلانات‭ ‬طُعم‭ ‬المشاهير‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭.‬

يستخدم‭ ‬المحتالون‭ ‬صور‭ ‬المشاهير‭ ‬لجذب‭ ‬المستخدمين‭ ‬للنقر‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬التي‭ ‬تقودهم‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬مشبوهة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬معلوماتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬أموال‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬لتحديد‭ ‬هذه‭ ‬الإعلانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقارنة‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬المنشورات‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬المشاهير‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أو‭ ‬إنستجرام‭.‬

وكتبت‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مدونتها‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬التطابق‭ ‬وأن‭ ‬الإعلان‭ ‬هو‭ ‬احتيال‭ ‬فسنحظره‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكشف‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬شيوع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬خدماتها‭.‬

MENAFN26102024000055011008ID1108820910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث