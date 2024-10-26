ميتا تلجأ إلى تقنية التعرف على الوجه لمنع الاحتيال بصور المشاهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
من المقرر أن تبدأ «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستغل صور المشاهير لجعل الإعلانات تبدو أكثر شرعية، وهي استراتيجية تُعرف باسم «إعلانات طُعم المشاهير»، وفق «بلومبرغ».
يستخدم المحتالون صور المشاهير لجذب المستخدمين للنقر على الإعلانات التي تقودهم إلى مواقع مشبوهة تهدف إلى سرقة معلوماتهم الشخصية أو طلب أموال.
ومن المقرر أن تبدأ «ميتا» باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لتحديد هذه الإعلانات من خلال مقارنة الصور في المنشورات مع الصور من حسابات المشاهير على فيسبوك أو إنستجرام.
وكتبت «ميتا» في منشور على مدونتها: «إذا تمكنا من تأكيد التطابق وأن الإعلان هو احتيال فسنحظره»، ولم تكشف الشركة عن مدى شيوع هذا النوع من الاحتيال عبر خدماتها.
MENAFN26102024000055011008ID1108820910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.