ميتا تلجأ إلى تقنية التعرف على الوجه لمنع الاحتيال بصور المشاهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يستخدم‭ ‬المحتالون‭ ‬صور‭ ‬المشاهير‭ ‬لجذب‭ ‬المستخدمين‭ ‬للنقر‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬التي‭ ‬تقودهم‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬مشبوهة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬معلوماتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬أموال‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬لتحديد‭ ‬هذه‭ ‬الإعلانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقارنة‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬المنشورات‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬المشاهير‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أو‭ ‬إنستجرام‭.‬

وكتبت‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مدونتها‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬التطابق‭ ‬وأن‭ ‬الإعلان‭ ‬هو‭ ‬احتيال‭ ‬فسنحظره‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكشف‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬شيوع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬خدماتها‭.‬