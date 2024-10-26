إصدار شهادتي ((استمرارية الحضانة)) و((من واقع طلب التنفيذ)) إلكترونيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف استحداث خدمة إلكترونية لإصدار «شهادة استمرارية الحضانة» و«شهادة من واقع طلب التنفيذ»، وذلك ضمن قائمة طلبات التنفيذ المتاحة عبر البوابة الوطنية
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وقال نايف خليفة الذوادي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذه الخدمة تتيح تسلم الشهادة بشكل إلكتروني، وذلك بعد أن يقوم صاحب الشأن بتقديم طلب بذلك عبر قائمة طلبات التنفيذ المتوافرة إلكترونيًا.
وأضاف الذوادي أنه سيتم إرسال رابط لصاحب الطلب يحتوي على الشهادة المطلوبة، وذلك بعد صدور الموافقة على الطلب، والتي ستكون معتمدة ومصدقة ويمكن استخدامهما في المعاملات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد أولوية العمل على تقليص الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، واستمرار تطبيق مشاريع التحول الإلكتروني، بما ينعكس على تطوير الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
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