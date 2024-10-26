إصدار شهادتي ((استمرارية الحضانة)) و((من واقع طلب التنفيذ)) إلكترونيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)bahrainbh

وقال‭ ‬نايف‭ ‬خليفة‭ ‬الذوادي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬المحاكم‭ ‬والتنفيذ‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تتيح‭ ‬تسلم‭ ‬الشهادة‭ ‬بشكل‭ ‬إلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬صاحب‭ ‬الشأن‭ ‬بتقديم‭ ‬طلب‭ ‬بذلك‭ ‬عبر‭ ‬قائمة‭ ‬طلبات‭ ‬التنفيذ‭ ‬المتوافرة‭ ‬إلكترونيًا‭.‬

وأضاف‭ ‬الذوادي‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬رابط‭ ‬لصاحب‭ ‬الطلب‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬معتمدة‭ ‬ومصدقة‭ ‬ويمكن‭ ‬استخدامهما‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الرسمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وأكد‭ ‬أولوية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات،‭ ‬واستمرار‭ ‬تطبيق‭ ‬مشاريع‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬العدلية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬