وزير المواصلات يلتقي أصحاب التكاسي ويستمع إلى مطالبهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب محمد القصاص:
اجتمع وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي مع ممثل سيارات النقل العام (التكاسي) محمد البربوري بمعية عباس الفاضلي وجميل الشواي بناء على رغبة السواق وتم طرح معاناة سواق التكاسي والبحث عن إيجاد الحلول لها
وبحسب الرئيس السابق لجمعية النقل العام محمد البربوري إنه بالنيابة عن زملائه في المهنة يشكر الجريدة الوطنية الأولى في البحرين (أخبار الخليج) على متابعة نقلها لمشاكل وقضايا المواطنين ومنهم أصحاب التكاسي مثمنا عاليا الدور البارز لوزير المواصلات الذي استقبلهم بكل أريحية لإبراز مختلف المشاكل التي يعانون منها في قطاع مهنتهم.
وقال: «تمت مناقشة بعض النقاط المهمة منها تسعيرة العداد التي مضى عليها أكثر من 16 سنة إضافة إلى معاناة سواق أجرة المطار من الموقف المخصص لهم في مبنى مواقف السيارات التي تصل مدة الانتظار فيه إلى 4 ساعات للحصول على زبون وذلك لبُعد الموقف عن البوابة الرئيسية.
واستعرضوا مطالبهم بتحسين قطاع الأجرة والعمل على تشديد العقوبة على من يزاول مهنة النقل دون ترخيص، ومناقشة ضم الاجتماعات مع كل الأطراف المعنية بقطاع المهنة».
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