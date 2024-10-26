وزير المواصلات يلتقي أصحاب التكاسي ويستمع إلى مطالبهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اجتمع‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬مع‭ ‬ممثل‭ ‬سيارات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ (‬التكاسي‭) ‬محمد‭ ‬البربوري‭ ‬بمعية‭ ‬عباس‭ ‬الفاضلي‭ ‬وجميل‭ ‬الشواي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬السواق‭ ‬وتم‭ ‬طرح‭ ‬معاناة‭ ‬سواق‭ ‬التكاسي‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬لها

وبحسب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لجمعية‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬محمد‭ ‬البربوري‭ ‬إنه‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬المهنة‭ ‬يشكر‭ ‬الجريدة‭ ‬الوطنية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬نقلها‭ ‬لمشاكل‭ ‬وقضايا‭ ‬المواطنين‭ ‬ومنهم‭ ‬أصحاب‭ ‬التكاسي‭ ‬مثمنا‭ ‬عاليا‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لوزير‭ ‬المواصلات‭ ‬الذي‭ ‬استقبلهم‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬لإبراز‭ ‬مختلف‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يعانون‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬مهنتهم‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬منها‭ ‬تسعيرة‭ ‬العداد‭ ‬التي‭ ‬مضى‭ ‬عليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معاناة‭ ‬سواق‭ ‬أجرة‭ ‬المطار‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬المخصص‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬زبون‭ ‬وذلك‭ ‬لبُعد‭ ‬الموقف‭ ‬عن‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭. ‬

واستعرضوا‭ ‬مطالبهم‭ ‬بتحسين‭ ‬قطاع‭ ‬الأجرة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يزاول‭ ‬مهنة‭ ‬النقل‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬ومناقشة‭ ‬ضم‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بقطاع‭ ‬المهنة‮»‬‭.‬