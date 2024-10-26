مـحـافظ المحـرق يشـيـد بعمق الـعـلاقـات الأخـويـة الـتـي تربط البحـرين بالمـغرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عبّر سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المغربية الشقيقة، منوها بالتعاون القائم على صعيد الجمعيات الاجتماعية والزيارات الأخوية المتبادلة التي تترجم تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما.
وأشاد المحافظ بتميز هذه العلاقات في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وفدا من جمعية وادنون للتطوع بالمملكة المغربية بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين بناء على دعوة جمعية البحرين للعمل التطوعي، لتطوير التعاون المشترك في الجانب الاجتماعي والأعمال التطوعية والإنسانية.
وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته للوفد المغربي التوفيق في زيارته التي من شأنها تعزيز سبل الدعم والتطوير لما فيه خير وصالح البلدين على كافة الأصعدة والمستويات.
MENAFN26102024000055011008ID1108820907
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.