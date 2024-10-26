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مـحـافظ المحـرق يشـيـد بعمق الـعـلاقـات الأخـويـة الـتـي تربط البحـرين بالمـغرب

10/26/2024 7:06:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبّر‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬منوها‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجمعيات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والزيارات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتبادلة‭ ‬التي‭ ‬تترجم‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويحقق‭ ‬مصالحهما‭.‬

وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بتميز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬وادنون‭ ‬للتطوع‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬لتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬والإنسانية‭.‬

وأعرب‭ ‬المحافظ‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬للوفد‭ ‬المغربي‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والتطوير‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭.‬

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