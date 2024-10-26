إسرائيل تقصف أهدافا عسكرية إيرانية.. وطهران تعلن: الأضرار محدودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الطائرات‭ ‬انتهت‭ ‬قبل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬ثلاث‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬لتصنيع‭ ‬الصواريخ‭ ‬ومواقع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬استكمل‭ ‬هجماته‭ ‬‮«‬الموجهة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وقصف‭ ‬منشآت‭ ‬لتصنيع‭ ‬الصواريخ‭ ‬وصواريخ‭ ‬سطح‭-‬جو،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬طائراته‭ ‬عادت‭ ‬بأمان‭. ‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬ومسؤولون‭ ‬أمنيون‭ ‬آخرون‭ ‬العملية‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬والتحكم‭ ‬التابع‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬

وتحدث‭ ‬جالانت‭ ‬إلى‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الضربات‭ ‬بفترة‭ ‬وجيزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬إن‭ ‬أوستن‭ ‬أكد‭ ‬تعزيز‭ ‬وضع‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الجنود‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أبلغت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبيل‭ ‬شن‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬لم‭ ‬تشمل‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬أو‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬واشنطن،‭ ‬الداعم‭ ‬ومورد‭ ‬الأسلحة‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬لن‭ ‬تدعم‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬أهدافا‭ ‬بديلة‭ ‬عن‭ ‬مهاجمة‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬الإيرانية‭. ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قالت‭ ‬إيران‭ ‬إن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬تصدت‭ ‬بنجاح‭ ‬للهجوم‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬اربعة‭ ‬قتلى‭ ‬وتعرضت‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬‮«‬لأضرار‭ ‬محدودة‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬أن‭ ‬الأضرار‭ ‬‮«‬قليلة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬قواعد‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬داخل‭ ‬طهران‭ ‬وقرب‭ ‬العاصمة‭ ‬استُهدفت‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬بثتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬وهي‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬صواريخ‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طهران،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجمات‭. ‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بوقوع‭ ‬انفجارات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وفي‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬قريبة‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬للأنباء‭ ‬إن‭ ‬قواعد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬استهدافها‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لأضرار‭. ‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬قررت‭ ‬استئناف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬05:30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬قصير‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وبثت‭ ‬مواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬إيرانية‭ ‬لقطات‭ ‬لمسافرين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مهرآباد‭ ‬بطهران،‭ ‬فيما‭ ‬يهدف‭ -‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭- ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬تذكر‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬إن‭ ‬انفجارات‭ ‬سُمعت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬ووسط‭ ‬المدينة‭. ‬

ومع‭ ‬حث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬الآن‭ ‬لمعرفة‭ ‬كيفية‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬ضربات‭ ‬الأمس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أنّ‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تدين‮»‬‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬أراضيها،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬من‭ ‬حقها‭ ‬وواجبها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬إيرانية‭ ‬شبه‭ ‬رسمية‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تعهدها‭ ‬‮«‬بردّ‭ ‬متناسب‮»‬‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬شبه‭ ‬الرسمية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬تحتفظ‭ ‬إيران‭ ‬بحق‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اعتداء،‭ ‬ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستواجه‭ ‬ردا‭ ‬متناسبا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬تقترفه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولان‭ ‬إقليميان‭ ‬مطلعان‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬ستُعقد‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لتحديد‭ ‬نطاق‭ ‬الرد‭ ‬الإيراني‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬اقترف‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬خطأ‭ ‬بدء‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التصعيد،‭ ‬فسوف‭ ‬نكون‭ ‬ملزمين‭ ‬بالرد‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬المستهدفة‭ ‬والمتناسبة‮»‬‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نهاية‭ ‬التبادل‭ ‬المباشر‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مستعدة‭ ‬تماما‭ ‬للدفاع‭ ‬مجددا‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬إذا‭ ‬اختارت‭ ‬طهران‭ ‬الرد‭.‬